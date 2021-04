Kiel

Fettnäpfchen in Dänemark? Selbst erfahrene Dänemark-Urlauberinnen und -Urlauber werden sich jetzt vielleicht verwundert die Augen reiben. Das kleine Königreich gleich nebenan ist schließlich der Inbegriff von Freundlichkeit und Gemütlichkeit.

Sofort denkt man an die leckeren Hotdogs røde pølser, das unkomplizierte Duzen und die endlosen Weiten der Nordseestrände. Doch auch in diesem beliebten Urlaubsland lauern sie, die großen und kleinen Benimm-Fallen.

Ins Fettnäpfchen treten heißt auf Dänisch: Jokke i Spinat

Um diese Feinheiten der dänischen Etikette geht es in dem neuesten Buch der Kielerin Katja Josteit. „Jokke i Spinat“ - wie die Dänen das Tappen ins Fettnäpfchen nennen - dürfte dann nach dem Lesen gar nicht mehr passieren.

Zwischen Regenschauern und Sonnenschein treffen wir die Autorin vor einem roten Backsteingebäude in Kiel-Pries. Hier hat schon seit Jahrzehnten der dänische Kindergarten „Daginstitution Kiel Pries“ seinen Sitz, und hier arbeitet eine gute Freundin von Katja Josteit: Berit Dümpelmann, eine waschechte Dänin. Mit einem freundlichen Lächeln besorgt sie eine riesige Dänemark-Flagge vom Kindergarten. Der perfekte Hintergrund für unser heutiges Foto.

Klar hat Berit Dümpelmann das Buch schon gelesen und hat natürlich auch einiges beigesteuert. Aber Katja Josteit muss man eigentlich über Dänemark gar nicht viel erklären. „Schon mit meinen Eltern hab‘ ich hier regelmäßig Urlaub gemacht“, erzählt sie.

Von der Liebe zu Lakritzstreuseln und Softeis

Eine Tradition, die sie mit ihrer eigenen vierköpfigen Familie fortsetzt. Sehr zur Freude ihres siebenjährigen Sohnes und der ein Jahr jüngeren Tochter. Denn auch die beiden teilen die Liebe für Guf (süßer Eiweißschaum), Softeis mit Lakritzstreuseln und das dänische Joghurt Ymer mit Ymerdrys - einem Gemisch aus Roggenbrotbröseln und braunem Zucker.

In Kiel hat Katja Josteit Skandinavistik studiert und natürlich Dänisch gelernt. „Später hab‘ ich als Projektmanagerin für ein deutsch-dänisches EU-Förderprogramm gearbeitet“, erzählt sie. Da lernte sie denn auch, dass im Beruf so einige Fallstricke lauern.

Das fängt schon an mit der Pünktlichkeit. „Die Dänen gehen davon aus, dass die Zeit ihres Gegenüber wertvoll ist, genauso wie ihre eigene. Deshalb bloß nie unpünktlich sein.“ Auch die klaren Hierarchien in Deutschland seien den Dänen fremd. „Jeder leistet seinen Teil, um das große Ganze voranzubringen.“ Während viele Deutsche noch am Planen seien, sind die Dänen oft schon längst am Machen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bloß keine Scherze über die dänische Sprache machen

In dem neuen Buch von Katja Josteit geht es aber natürlich nicht nur um die Geschäftswelt. So klärt die Kielerin auf, dass die Dänen am Zebrastreifen warten, bis frei ist. Dass für Radler, die links abbiegen wollen, andere Regeln als in Deutschland gelten. Dass ein „flad brødrister“ ein flacher Toaster ist.

Dass Scherze über dänische Nationalgerichte absolut tabu sind (ein „Smørrebrød, smørrebrød, røm, pøm, pøm, pøm“ aus der Muppet Show kommt da gar nicht gut) und dass das Hissen des Dannebrog eine Wissenschaft für sich ist. Auch beim Foto heute wird sorgsam darauf geachtet, dass die rot-weiße Flagge ja nicht den Boden berührt.

Lesen Sie auch: 111 Orte für Kinder in Kiel

Die Autorin, die auch auf ihrem Blog „Küstenkidsunterwegs“ von Dänemark berichtet, nimmt sich in ihrem Buch zudem die Tücken der dänischen Sprache vor. „Wir Norddeutschen begehen schon einen Lapsus, wenn wir ,Moin‘ zur Begrüßung sagen“, erzählt Katja Josteit. Denn im Dänischen würden sich mit einem „mojn“ insbesondere die Bewohner des westlichen Teils von Nordschleswig „Tschüss“ sagen.

Ein No-Go sei auch, gleich mit den Dänen Deutsch zu reden. „Man sollte sich immer vergewissern, dass der Gebrauch der Sprache des ,großen Nachbarn’ auch für alle Beteiligten in Ordnung ist.“ Am besten ginge das mit der einfachen Frage: „Taler du tysk?“ - Sprechen Sie Deutsch?

10 Dinge, mit denen Sie sich in Dänemark blamieren 10 Dinge, mit denen Sie sich in Dänemark blamieren 1. Die deutsche Flagge hissen: Das ist sogar verboten! 2. Zu spät kommen: Pünktlichkeit ist nicht nur eine preußische Tugend! 3. Zu schnell fahren: Die Geschwindigkeit zu überschreiten kann in Dänemark rasant teuer werden. 4. Denken, dass jeder Däne Deutsch kann. 5. Sich über das Wetter beklagen. 6. Baderegeln ignorieren. 7. Quer durch die Dünen laufen. 8. Mit Status, Anzug und Auto angeben. 9. Witze über die dänische Sprache reißen. 10. Massenweise deutsche Lebensmittel mitnehmen. So bringt man sich um den Genuss der dänischen Spezialitäten.

„Tak for alt“ steht eher auf einem Grabstein

Und „Tak for alt“ - Danke für alles - sollte man tunlichst auch nicht verwenden. „Das steht normalerweise eher auf Grabsteinen“, erzählt Katja Josteit lachend.

Knapp 300 Seiten hat die Kielerin über die Fettnäpfchen unserer Nachbarn geschrieben. Dänemark-Fans werden das Buch vermutlich verschlingen. Gerade jetzt in Zeiten, in denen das Reisen ins Königreich alles andere als leicht ist, kann man ganz wunderbar vom nächsten Urlaub träumen.

Hauptprotagonisten des ungewöhnlichen Reiseführers sind übrigens Katie und Jan, ein fiktives Liebespaar Ende 20. Der arme Dänemark-Neuling Jan muss im gemieteten Ferienhaus nicht nur Dänemark-Kennerin Katie mit ihrer Euphorie ertragen, sondern tappt bei einem Geschäftsmeeting in Kolding immer mal wieder „in den Spinat“. Aber am Ende hilft immer die Grundhaltung der Dänen: „Det skal nok gå“ (Das wird schon werden). So wie jetzt auch das Foto vorm Kindergarten in Kiel-Pries.

Katja Josteit, Fettnäpfchenführer Dänemark, Conbook-Verlag, 12,95 Euro, ISBN 978-3-95889-326-9.