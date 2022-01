In der Kieler Innenstadt hält ein neuer Trend Einzug: In vielen neuen Geschäften geht es um Nachhaltigkeit. Besonders angesagt ist derzeit der neue Kilo-Laden mitten in der Holstenstraße. Zwei Stammkundinnen erklären, wie man in all der Second-Hand-Mode die besten Schnäppchen findet.