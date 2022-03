Wird die nördliche Kiellinie autofrei? Um diese Frage ist im Bauausschuss der Kieler Ratsversammlung ein neuer Streit entbrannt. Stadtbaurätin Doris Grondke musste zwei Sätze dazu in der Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs zur Kiellinie streichen. Die Hintergründe.

Von Michael Kluth