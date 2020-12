In einigen Teilen von Kiel ist die Lärmbelastung hoch. Im Stadtteil Holtenau aber geht es vergleichsweise ruhig zu – mit wenigen Ausnahmen. Dies ist das Fazit von Klaus-Peter Juhl vom Umweltschutzamt. Er stellte am Dienstag den städtischen Entwurf zum neuen Lärmaktionsplan im Ortsbeirat vor.

Neuer Lärmaktionsplan - Holtenau ist eher ein ruhiger Stadtteil in Kiel

Von Petra Krause