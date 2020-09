Mit einem Stützpunkt des Fahrradverleihers „Sprottenflotte“ will der neue Leiter des Olympiazentrums den Jachthafen attraktiver für Radler machen. „Als Ergänzung zu Laboe und Heikendorf wäre Schilksee für Nutzer der Fördedampfer ideal“, sagte Sönke Osmann am Mittwochabend im Ortsbeirat Schilksee.

Von Joachim Welding