Mehr als 6,9 Millionen Bürger waren in Deutschland 2019 überschuldet oder hatten erhebliche Zahlungsschwierigkeiten. Schleswig-Holstein gehört zu den am stärksten betroffenen Regionen. In Kiel war die Quote mit 11,92 Prozent noch einmal deutlich höher – und dabei gab es noch keine Auswirkungen durch Corona.

„Die Zahlen machen überdeutlich, dass sich die Situation in der Schuldenberatung nicht entspannt hat – trotz sinkender Arbeitslosigkeit und verbesserten ökonomischen Rahmenbedingungen“, erklärt Rolf Fischer, Vorstandsvorsitzender des Vereins Lichtblick, der das Beratungszentrum betreibt.

Singles trifft es am häufigsten

Dort wurden im vergangenen Jahr 1275 Menschen erstmals beraten – das ist erneut ein leichter Rückgang. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Problem oder die Nachfrage sinkt. Vielmehr konnte das Team angesichts der oft komplexen Problematiken nicht mehr bewältigen. Denn auch die anderen Klienten mussten weiter beraten werden, zum Teil über Jahre. „Die Nachfrage nach Erstberatungen könnte nur durch einen höheren Personaleinsatz zu 100 Prozent befriedigt werden“, heißt es in dem Bericht.

Wer aber war 2019 in der Landeshauptstadt von Überschuldung betroffen? Immer noch sind das die Menschen, die alleine leben oder allein Kinder erziehen. Sie machen mit fast 50 Prozent auch die größte Beratungsgruppe aus. Aber: Ihr Anteil sinkt seit Jahren. Der Anteil der verheirateten und auch der geschiedenen Klienten wächst hingegen auf jeweils mehr als 18 Prozent.

Rentner verzichten oft auf Hilfe - aus Scham

Altersmäßig sind mit Abstand die 20- bis 40-Jährigen am häufigsten betroffen. Mehr als jeder Zweite in der Beratung gehört zu dieser Altersgruppe. Es folgen die 40- bis 50-Jährigen (22 Prozent). In diesen Altersgruppen gibt es gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg. Die Zahl der Über-60-Jährigen ist dagegen leicht rückläufig und sank von 10 auf 8 Prozent. Ein Widerspruch zum Schuldneratlas der Creditreform, der bundesweit einen deutlichen Anstieg der Altersarmut feststellt?

„Nein“, stellt Rolf Fischer fest. Vielmehr verhindere immer noch häufig die Scham, sich professionelle Hilfe zu suchen. „Aus den persönlichen Schilderungen wird deutlich, dass gerade eine Überschuldungssituation in höherem Alter als persönliches Versagen nach einem oft Jahrzehnte langen Arbeitsleben gesehen wird.“

Besonders betroffen: Gaarden, Mettenhof, Südfriedhof

Besonders häufig kommen Menschen aus den Postleitzahl-Bezirken 24143 ( Gaarden-Ost, Gaarden-Süd) und 24109 (Mettenhof, Hasseldieksdamm) sowie 24114 (Südfriedhof) in die Beratung vom Lichtblick. Es folgen Menschen aus den Postleitzahlbezirken 24148 ( Ellerbek, Wellingdorf), 24149 Neumühlen-Dietrichsdorf und 24113 (Hassee, Gaarden-Süd).

Insgesamt leben aber in allen Stadtteilen Kiel überschuldete Menschen.

Größter Risikofaktor: Keine Ausbildung

Die häufigsten Ursachen für die Überschuldung sind Arbeitslosigkeit und eine Arbeit, die aus gesundheitlichen oder familiären Gründen reduziert werden muss oder vom Arbeitgeber eingeschränkt wird. Aber auch durch Unfall, Krankheit, Trennung oder den Tod des Partners geraten 30 Prozent in finanzielle Not.

Und immer wieder führen ein niedriges Einkommen und eine gescheiterte Selbstständigkeit in eine finanzielle Schieflage, aus der sie selbst nicht mehr herauskommen. Das trifft vor allem denjenigen, die keine abgeschlossene Ausbildung haben (56 Prozent). Allerdings hatten immerhin 36 Prozent der Klienten eine abgeschlossene Lehre.

Früh melden - schneller raus aus den Schulden

Ein kleiner Lichtblick: Die Bürger suchen sich offenbar zunehmend früher Hilfe. So ist der Anteil derjenigen, die mit maximal 10 000 Euro in der Kreide stehen, gewachsen. Je geringer die Schulden, desto größer die Chance, schnell aus der Überschuldung wieder herauszukommen.

Noch besser wäre es aber, gar nicht in diese Situation zu geraten. Berater vom Verein Lichtblick gehen deshalb in Schulen, Ausbildungsbetriebe, Jobcenter und dorthin, wo junge Menschen zusammenkommen, und klären über Schuldenfallen wie Handyverträge, scheinbare Billigkredite und die verlockende Ratenzahlungen auf.

Hier gibt es kostenlose Hilfe

Die Schulden- und Insolvenzberatung Lichtblick ist in die Preußerstraße 1-9 am Dreiecksplatz umgezogen. Termine sollten vorab unter Tel. 0431/2401222 vereinbart werden. Außerdem bieten in Kiel auch noch das DRK am Klaus-Groth-Platz 1 ( Anmeldung unter Tel. 0431/59008-940) und der Sozialdienst katholischer Frauen in der Muhliusstraße 67 (Anmeldung unter Tel. 0431/55 79 130) eine Schuldenberatung an. Alle drei Beratungsstellen stehen allen Kielern unabhängig von Nationalität und Konfession offen. Die Beratung ist kostenlos. Die Berater unterliegen der Schweigepflicht.

