Ein toter Pathologe, eine eiskalte Killerin und eine Gefahr, die aus dem Himmel kommt – und das alles im beschaulichen Schleswig-Holstein. Mit dem Thriller „Abgefackelt“ holt der Autor und Rechtsmediziner Prof. Michael Tsokos (53) erneut das Grauen in die Provinz - und nach Kiel.

Neuer Tsokos-Krimi - "Abgefackelt" spielt auch in Kiel

Von Kristiane Backheuer