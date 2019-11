Primark: Hier formiert sich Protest

Kiel

Die Stadt Kiel erhofft sich viel von Primark, unter anderem eine deutliche Belebung der Holstenstraße. 180 Mitarbeiter will das Unternehmen zudem am Kieler Standort einstellen.

Doch es werden auch Stimmen laut, die eine Ansiedlung von Primark nicht nur positiv sehen. Die Kleidung von Discountern wie Primark sei nicht mehr als billige Wergwerfware, unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt und mit verheerenden Folgen für die Umwelt in Umlauf gebracht: Dies sind die häufigsten Punkte, die Kritiker gegen den irischen Textilriesen anführen.

In Kiel finden in den kommenden Tagen mehrere Demonstrationen gegen Primark statt.

Attac ruft am 9. November zum Protest gegen Primark auf

Unter dem Motto „Fast Fashion Kills – Primark verdient. Wir alle zahlen den Preis“ ruft das globalisierungskritische Netzwerk Attac am Sonnabend, 9. November, um 14 Uhr zu einer Kundgebung gegen "Profitmacherei auf Kosten von Mensch und Natur" vor der neuen Primark-Filiale zwischen Holstenstraße und Andreas-Gayk-Straße auf. Fast Fashion ist laut Attac das Stichwort für einen Trend in entwickelten Industriestaaten, durch den Kleidung zu einem Wegwerfartikel verkommen sei: Zwei Milliarden Kleidungsstücke würden allein in Deutschland selten oder nie getragen.

BUND will eine Menschenkette bilden

Zu Protestveranstaltungen gegen Primark ruft auch die Jugend der Umweltschutzorganisation BUND am Freitag, 8. November (15 Uhr), sowie am Sonnabend, 16. November (12 Uhr), vor der neueröffneten Filiale auf. In einer "Silent Line" soll bei einer Menschenkette schweigend mit Bildern und Info-Material gegen Produktionsbedingungen und "Wegwerfmode" protestiert werden.

#kielerkaufenschlauer auf Instagram

Wie äußert sich die Primark-Kritik im Internet? Katharina Troch hat der Kieler Bewegung einen eigenen Hashtag gewidmet. Unter #kielerkaufenschlauer haben mittlerweile rund ein Dutzend Nutzer Posts verfasst, in denen sie erläutern, warum sie in Kiel auf lokale Händler setzen und keine Lust auf den globalen Textil-Discounter haben.

Ihr liege die Entwicklung Kiels am Herzen, schreibt Troch. Sie wolle der Neuansiedlung des "Plastikmarktes" etwas entgegenhalten. "Auf dass es in all unseren Feeds und Storys Kieler Vielfalt und Anregungen regne – und die Werbebanner des P-Marktes in den Social Media Schatten stellen", fordert sie ihre Follower auf Instagram auf.

