Corona-Schnelltests für Selbstzahler sind in Schleswig-Holstein bisher nur in Arztpraxen möglich. Das soll sich ändern: Ab dem 21.12. können sich Menschen in einem Kieler Corona-Mobil ohne Anlass testen lassen. Das Angebot richtet sich besonders an diejenigen, die Weihnachten im Kreise der Familie feiern wollen.