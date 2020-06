Wir Deutsche oder wir Deutschen? Hat sie gewinkt oder gewunken? Ist er dir wohlgesinnt oder wohlgesonnen? Zweifelsfälle in der deutschen Sprache bringen auch kompetente Sprecher ins Schleudern. Der Kieler Professor Winfried Ulrich hat dazu ein neues Buch verfasst. Für Lehrer. Eigentlich.

Professor: So wandelt sich die Sprache

Neues Buch - Professor: So wandelt sich die Sprache

Von Christian Trutschel