Kiel

Stadtbaurätin Doris Grondke schreibt in einer sogenannten Geschäftlichen Mitteilung an den Bauausschuss über die Studie: „Danach lassen sich im Kieler Schloss mit dem Konzertsaal die Bedarfe für ein Kongresszentrum in der für Kiel tragfähigen Größenordnung nicht abbilden.“

Fazit: „Die Studie mündet in der Empfehlung, ein Kongresszentrum an dieser Stelle nicht weiter zu verfolgen und für das Schloss eine andere, gegebenenfalls kulturelle Nutzung zu erwägen.“

Allenfalls sei eine nagelneue Kongresshalle in der Nähe des Schlosses denkbar, keineswegs aber auf dem Schloss-Areal. „In einem neuen Gebäude wären die Kerninfrastrukturen wie größere Veranstaltungssäle zu schaffen, während das Schloss für die notwendigen Nebenräume, die heutzutage für ein funktionierendes Kongresswesen erforderlich sind, genutzt werden könnte.“

Neuer Standort neben dem Schifffahrtsmuseum

Das Gutachten empfiehlt als Standort für eine Kongresshalle nunmehr den Parkplatz zwischen Schifffahrtsmuseum und Ostseekai. Die beiden benachbarten Einrichtungen könnten dort in ein Kongresskonzept mit einbezogen werden, heißt es.

Zudem biete der Platz genug Fläche, um dort auch ein Hotel mit 200 bis 240 Zimmern vorzusehen.

Weitere Vorzüge des Standorts seien die Wasserlage mit Anleger, der Bezug zur Stadtgeschichte, die Anbindung an Innenstadt und Altstadt, die Erreichbarkeit über die Hauptverkehrsachse am Kai, die „Leuchtturm-Qualität“ an der Förde sowie eine mögliche Brückenverbindung zum Schloss mit Konzertsaal.

Das neue Gutachten kommt aus Ludwigshafen

Die Verwaltung hatte das Gutachten laut Grondke im März 2020 bei dem Büro Congress-Consult in Ludwigshafen am Rhein in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen der Verwaltung nach Grondkes Angaben seit September 2020 vor – und ein halbes Jahr später dann auch dem Bauausschuss. Der Ausschuss nahm Grondkes Mitteilung ohne weitere Aussprache zu Kenntnis.

Die Geschäftliche Mitteilung und das Gutachten markieren eine Kehrtwende in der Kieler Stadtplanung.

Stadt Kiel hat das Schloss für 4,14 Millionen Euro gekauft

Die Stadt hatte das 1,8 Hektar große Schlossareal mit einem Sanierungsstau von mindestens 75 Millionen Euro zum 1. Januar 2019 für 4,14 Millionen Euro aus Privathand gekauft. Der Privatbesitzer hatte das Schloss 16 Jahre zuvor für einen Euro vom Land Schleswig-Holstein erworben.

Lesen Sie auch:Kiel wird Schlossherr

Das wichtigste Argument dafür, das Schloss in öffentliche Hand zurückzuführen, war die Erhaltung des Konzertsaals gewesen. Der Saal wird von diesem Sommer an drei Jahre lang für 35,5 Millionen Euro saniert. Ein weiteres Argument für den Rückkauf war indes auch die Aussicht auf ein Kultur- und Kongresszentrum für Kiel gewesen.

Gutachten von 2018 hatte für Kongresse in Kiel das Schloss empfohlen

Tatsächlich hatte es 2018 sogar eine Machbarkeitsprüfung gegeben. Darin hatte das Büro Vota Freizeit- und Spezialimmobilien aus Hamburg acht Standorte in Kiel im Hinblick auf ihre Eignung als Kongresszentrum untersucht. Ergebnis: Als Standort wurde seinerzeit das Kieler Schloss mit einem Anbau auf dem Schloss-Areal favorisiert.

Davon ist jetzt keine Rede mehr. Grondke sagt, in der Vota-Studie sei damals lediglich „ohne Vertiefung einer tatsächlichen Machbarkeit ein grober Abgleich anhand der Gesamtflächen vorgenommen“ worden.

Ulf Kämpfer hat jetzt erstmal andere Prioritäten

Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer kann dem Vorschlag, ein Kongresszentrum neben dem Schifffahrtsmuseum zu errichten, durchaus etwas abgewinnen. Im Hinblick auf die Kosten will Kämpfer darüber auch mit dem Land und mit privaten Investoren ins Gespräch kommen.

Der Oberbürgermeister sieht darin allerdings eine eher langfristige Perspektive. „Jetzt wollen wir erst mal den Konzertsaal sanieren und sehen, was wir mit dem übrigen Schloss-Areal anfangen“, sagte Kämpfer gegenüber KN-online. Er kann sich dort eine ausschließlich kulturelle Nutzung vorstellen. Zudem drängten zum Beispiel mit Schulbau und Kiellinie gerade andere Bauvorhaben in Kiel.