Neues Holstein-Stadion: Ende 2021 soll es losgehen

Demnach soll Ende des nächsten Jahres mit vorbereitenden Arbeiten begonnen werden. Zum 1. Juli 2022 ist der Abriss der Gegengerade geplant. Dort soll die neue Haupttribüne entstehen, die in einem fünfstöckigen Gebäude integriert wird, das auch einen großzügigen Veranstaltungsbereich umfasst.

„Es geht um ein Riesenvorhaben“, sagte der stellvertretende Holstein-Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Lütje in einem Gespräch mit den Kleingärtnern, die für den Neubau zum Teil ihre Parzellen aufgeben müssen. Holstein Kiel wolle wettbewerbsfähig bleiben. „Wir müssen am Stadion etwas machen. Nur so kann der Verein auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben.“ Lütje ist als Geschäftsführender Gesellschafter der Citti-Gruppe einer der wichtigsten KSV-Sponsoren. Er betonte aber auch: „Wir sind noch ganz am Anfang.“ Der Neubau werde auf jeden Fall „noch viel dominanter sein als die provisorische Osttribüne“.

Ursprünglich sollte das neue Stadion bereits bis zum Jahr 2024 fertiggestellt werden. Nach den Verzögerungen bei der Umgestaltung der Osttribüne ist dieser Zeitplan nicht mehr zu halten. Lütjes Prokurist Jan Meyer hat nun das Jahr 2022 als realistisches Startdatum für den Baubeginn genannt. Jahr für Jahr könnte dann eine Tribüne nach der anderen ersetzt werden, sodass das neue Stadion 2026 fertig wäre. Voraussetzung ist allerdings, dass spätestens bis zum Frühjahr 2022 der Bebauungsplan steht, an dem die Stadt derzeit arbeitet. Knut Baudewig vom Kieler Stadtplanungsamt versicherte, dass es dabei eine umfassende Bürgerbeteiligung geben werde, mit der alle Betroffenen in die Planungen einbezogen werden sollen.

Verhandlung über die Finanzierung ist noch nicht abgeschlossen

Wie berichtet soll die Finanzierung des Projektes, dessen Gesamtkosten auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt werden, gemeinsam von Stadt, Land und Sponsoren geschultert werden. Die Verhandlungen darüber laufen noch.

Zeitgleich mit der neuen Haupttribüne soll dort, wo derzeit hinter der Gegengerade noch die sogenannten Vöge-Plätze liegen, ab 2022 auch ein Parkhaus für 1200 Autos gebaut werden. Nach Angaben von Holger Koppe vom Architekturbüro AX5 ist darüber hinaus auf der Seite der heutigen Haupttribüne eine Plaza geplant, die unter anderem Raum für eine Fankneipe, den Fanshop und Arztpraxen bieten soll.

