Sie sind Erzieherin, Bürokaufmann, Hotelkaufmann oder Sprachwissenschaftlerin und suchen Veränderung: Mehr als 60 Bewerber sind am Sonnabend zu einem ungewöhnlichen Casting in die Lille Brauerei nach Kiel gekommen. Ihr Ziel: eine von 18 Vollzeitstellen im neuen "me & all“-Hotel zu ergattern.