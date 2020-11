Es war ein bewegtes Jahrzehnt, die 70er-Jahre in Kiel. Sie markieren gleichermaßen die Demokratisierung und die Modernisierung der Stadt. Den „Beginn unserer Gegenwart“: So nennt es der Kieler Stadthistoriker Rolf Fischer in seinem Buch „Kiel & die 70er“. Es erscheint am Dienstag, 1. Dezember.