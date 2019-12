Marode RBZ-Provisorien haben ein Ende

Kiel

Insbesondere im Hochhaus am Westring (Ludwig-Erhard-Schule) in Kiel mussten Berufsschüler und Pädagogen jahrelang in wechselweise zugigen, überhitzten oder feuchten Räumen ausharren.

Jetzt haben die Provisorien absehbar ein Ende, weil ein neues RBZ-Schulgebäude fertig ist. Im Februar kommenden Jahres können die Räume endlich bezogen werden und die ersten Unterrichtseinheiten dort starten.

Neues Gebäude am Kieler Westring kostete rund 14,8 Millionen Euro

Die Dimensionen des Projektes am Westring sind gewaltig: Rund 1800 angehende Friseure, medizinische, pharmazeutische oder zahnmedizinische Fachangestellte werden künftig von 105 Lehrkräften in dem Neubau am Westring neben dem Hochhaus unterrichtet. Außerdem gibt es dort für diese Berufsfelder noch ausbildungsvorbereitende Schuljahre sowie Qualifikationen an der Berufs- und Fachoberschule.

Schülern und Pädagogen stehen nun insgesamt 40 neue Unterrichts- und Fachräume auf rund 4500 Quadratmetern Nutzfläche zur Verfügung. Das neue Gebäude C des RBZ Schützenpark mit den Ausbildungsschwerpunkten Gesundheit, Ernährung und Gestaltung entstand nach 18 Monaten Bauzeit, die Investitionskosten der Stadt liegen bei 14,8 Millionen Euro. Allerdings haben Bund und Land Fördermittel in der Gesamthöhe von neun Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Marodes Gebäude C sorgte für Verzögerung und Kostensteigerung Das Gebäude C des Regionalen Berufsbildungszentrums (RBZ) am Schützenpark sollte ursprünglich lediglich saniert werden. Doch bei einer Bauprüfung stellten die Experten bereits vor fünf Jahren so massive Mängel fest, dass nur die Option Abriss und Neubau blieb. Das wiederum trieb nicht nur die Gesamtkosten für die insgesamt drei RBZ in Kiel deutlich über 105 Millionen Euro. Lesen Sie dazu auch: "Nur noch reif für den Abriss" Die Notwendigkeit eines nicht eingeplanten Neubaus führte auch zu starken Verzögerungen bei der Fertigstellung des RBZ am Schützenpark, das eigentlich schon längst bezogen sein sollte. Diese Verzögerungen führten wiederum dazu, dass Schüler und Lehrer jahrelang in mängelbehafteten Ausweichquartieren ausharren mussten, weil die neuen Räume nicht zur Verfügung standen.

Baufirmen übernehmen auch Instandhaltung

So wie schon zuvor bei den anderen RBZ in Kiel (Wirtschaft, Technik, Soziales) bediente sich die Stadt auch diesmal wieder der Hilfe privatwirtschaftlicher Partner – in diesem Fall der Bauunternehmen Heinrich Karstens ( Kiel) und Hermann Höft ( Flensburg), die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) zusammenschlossen.

Laut Projektvertrag zwischen Stadt und Arge übernehmen die Baufirmen für einen Zeitraum von 25 Jahren Betrieb und Instandhaltung des Neubaus. Dafür zahlt ihnen die Stadt Kiel rund 80.000 Euro im Quartal.

Der am Donnerstag an die Stadt Kiel als Eigentümerin offiziell übergebene Neubau soll die für Schüler und Lehrer gleichermaßen belastenden Provisorien in den Ausweichquartieren Ludwig-Richter-, Ludwig-Erhard- oder Adolf-Reichwein-Schule schnell beenden.

Im Februar startet der Unterricht in neuen Räumen am RBZ

Nach Angaben der Verwaltung könne ab Februar der Bezug der neuen Räume und damit der Unterricht dort endlich beginnen, wenn die Ausstattung mit Möbeln, Schränken und Geräten abgeschlossen sei.

Im neuen Gebäude C werden zudem innovative pädagogische Konzepte umgesetzt. Zum Beispiel durch die räumliche Konzentration von Fachbereichen zu Kompetenzzentren inklusive diverser Lernnischen für Schüler für ihre selbständige Arbeit.

Baudezernentin Doris Grondke zeigte sich bei der offiziellen Übergabe des Neubaus sehr zufrieden mit dem abgelieferten Ergebnis: „In kürzester Bauzeit wurde ein qualitätvolles Schulgebäude errichtet, das beste Lernvoraussetzungen und Wohlfühlen ermöglicht. Dieses Projekt ist ein weiterer Baustein dafür, das Kieler Berufsschulwesen neu zu ordnen.“

Doris Grondke : Kosten- und Zeitrahmen wurden nicht überschritten

Außerdem sei es der Arge gelungen, sowohl den vorher vereinbarten Zeit- wie auch den Kostenrahmen des Großprojektes einzuhalten. Dennoch bilde jetzt das gesamte Ensemble der RBZ-Schulgebäude „ein qualitativ hochwertiges, stimmiges Bild mit einer wunderbaren Außenwirkung zum Westring hin.“

Die Fertigstellung des Gebäudes ist noch aus einem weiteren Grund ein Meilenstein. Denn bis auf einige noch laufende Gebäudesanierungen am RBZ Königsweg (Soziales), die im Sommer 2020 abgeschlossen sein sollen, kommt das seit mehr als zehn Jahren laufende Mammutprojekt von mittlerweile vier neuen RBZ mit einem Kostenvolumen von mehr als 105 Millionen Euro absehbar zum Ende. Offen ist nur die Frage, wann und wo eine neue Werkhalle für Berufsschüler gebaut werden soll.

