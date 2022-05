Neues Leben im Kieler Anscharpark: Wie ein kleines Dorf im Stadtteil

Die Welt steht vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen: bedrohlicher Klimawandel, soziale Ungleichheit, disruptive Arbeitswelten. Die Menschheit steht oft noch ratlos vor den großen Herausforderungen unserer Zeit. Mit seinem Buch „Die Neue Welt“ nimmt Florian Hoffmann, Autor und Gründer von The DO, die Leser mit auf die Reise zu Menschen und Projekten, die bereits heute in der gelingenden Zukunft angekommen sind. Im Rahmen seiner Lesung will Hoffmann am Mittwoch, 18. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr im Coworkhaus, Anscharcampus Kiel, mit lokalen Akteurinnen und Akteuren des Wandels diskutieren – wie etwa Viola Ketelsen vom Projekt Mitte Kiel/VekselWirk 2.0, der freien Künstlerin Jihae An, Mitgründerin des Netzwerks für revolutionäre Ungeduld und des Futur3 Festivals, sowie Dirk Scheelje, geschäftsführender Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein. Zum Ausklang gibt es eine offene Diskussion und Getränke im neu eröffneten Dachgeschoss des Coworkhauses. Nähere Infos unter https://anscharcampus.de/events