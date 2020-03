"Aidacosma“ erreicht Nord-Ostsee-Kanal

Kiel

Um 8 Uhr schleuste die 140 Meter lange und 42 Meter breite Sektion in Kiel in den Nord-Ostsee-Kanal ein. Die Floating Engine Room Unit (FERU) wurde bei der Neptun Werft in Rostock gebaut und soll in Papenburg weitergebaut werden.

Es ist die größte Maschinenraumsektion, die bisher von Rostock nach Papenburg geschleppt wird. Bis Mai nächsten Jahres wird aus dieser 140-Meter-Sektion das 337 Meter lange Kreuzfahrtschiff "Aidacosma". Das Schiff wird dann in Kiel stationiert.

Als Antrieb hat die „Aidacosma“ vier MaK M46DF-Motoren. Als Treibstoff dient verflüssigtes Erdgas (LNG).

