Kiel

Mit einem tierisch tollen Projekt starten die Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna) der Diakonie Altholstein in diesem Monat: „Willst Du mit mir gehen?“ heißt die Idee, die Hundehaltende mit Hundefans zusammenbringen möchte. Eine Tierärztin begleitet das Projekt ehrenamtlich.

Hundefreundinnen und Hundefreunde gibt es viele – doch nicht jeder kann oder will sich einen Vierbeiner anschaffen. Nicht immer sind Arbeitszeiten, die Wohnraumsituation oder Familienverhältnisse mit den Bedürfnissen eines Tiers vereinbar. „Dennoch wünschen sich viele Menschen, egal ob alt oder jung, Zeit mit einem Vierbeiner zu verbringen“, weiß Marion Janser, Fachbereichsleitung Senioren- und Quartiersarbeit bei der Diakonie Altholstein. Solche Hundefans möchten die Annas über das Projekt mit Hundehalterinnen und -haltern zusammenbringen. Denn für Hund sowie für Herrchen und Frauchen ist ein Netzwerk wichtig, um sicherzugehen, dass der Vierbeiner gut versorgt ist, wenn man mal länger arbeiten muss, beim Sport ist oder plötzlich krank wird.

Freuen sich über das Hundeprojekt der Anlaufstellen Nachbarschaft der Diakonie Altholstein (oben von links): Hundebar-Bauer Günter Bootz, Fachbereichsleitung Marion Janser und Tierärztin Dr. Jette Uhde sowie (unten von links) Aminata Adler-Teske vom Kieler Fenster und Regina Bethke (Anna Holtenau) mit Bella und Kyrill. Quelle: Jennifer Ruske

„Die Chemie zwischen Mensch und Tier muss stimmen“

„Bei unserem Projekt können sich Hundehalterinnen und -halter und Hundefans bei einem begleiteten Termin kennenlernen und gucken, ob die Chemie zwischen den Menschen und natürlich auch zwischen Mensch und Tier stimmt“, sagt Janser. „Nach einer Kennlernphase steht dem geteilten Hundespaß nichts mehr im Wege.“ Sie nennt es eine Win-Win-Situation für alle: „Der Hundehalter oder die Hundehalterin wird entlastet, wenn er oder sie gerade nicht so viel Zeit für seinen vierbeinigen Freund hat, der Hundefan kann seinen Hundewunsch erfüllen, ohne eine ständige Verpflichtung einzugehen. Der Vierbeiner profitiert durch mehr Abwechslung, Liebe und Auslauf.“ Zudem sorge das langfristig angedachte Projekt dafür, dass sich Menschen kennenlernen, gemeinsame Interessen teilen und dass vielleicht Freundschaften entstehen.

Tierärztin unterstützt das Projekt ehrenamtlich

Damit das Projekt für alle auch ein Spaß wird, unterstützt Tierärztin und Hundeverhaltenstherapeutin Dr. Jette Uhde das Projekt ehrenamtlich und hilft bei der Zusammenstellung der Hundeteams. „In der Phase des Corona-Lockdowns haben sich viele Menschen ein Haustier angeschafft, für das jetzt, wo die Menschen wieder zur Arbeit gehen, weniger Zeit ist“, sagt Uhde. Das Projekt soll Menschen helfen, den Hund gut zu beschäftigen, „damit er am Ende nicht aus Mangel an Zeit im Tierheim landet“.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Flankiert wird das Projekt durch ehrenamtlich gebaute Hundebars, in der Vierbeiner vor den Annas der Diakonie Altholstein in Dietrichsdorf, Ellerbek/Wellingdorf, Hassee, Suchsdorf, Steenbek/Projensdorf, Wik und Holtenau frisches Wasser bekommen. Herrchen und Frauchen finden dort Infoflyer über das kostenlose Projekt. Unterstützung gibt es auch von einer Gruppe der Tagesstätte Chance Elisee des Kieler Fensters, die Hundekekse backt. Die sind gegen eine Spende in den Annas zu haben.

Wer Lust hat mitzumachen sollte mindestens 14 Jahre alt sein. Das erste Info- und Kennenlernen-Treffen gibt es am Dienstag, 16. November, von 17 bis 18.30 Uhr in der Anna Ellerbek/Wellingdorf, Wahlestraße 26. Anmeldung unter Tel. 0431/66876615 oder anna.ellerbek.wellingdorf@diakonie-altholstein.de. Ein zweites Treffen folgt Mittwoch, 17. November, von 17 bis 18.30 Uhr im Mercatortreff in der Wik, Feldstraße 241. Anmeldung unter Tel. 0431/3804522 oder anna.wik@diakonie-altholstein.de. Hunde dürfen zu den Terminen gern mitgebracht werden.