Raihan Suvo, 31, stammt aus Pakistan, hat in Berlin Tourismus und Eventmanagement studiert. Die Küche seiner Heimat und des Nachbarlandes hat er dabei nie vergessen. Sein Geschäftspartner hat schon vor 20 Jahren in Berlin das erste Restaurant mit Namen „Sadhu“ eröffnet. Schnell folgte ein zweites und drittes. Nun ist Raihan Suvo in den Norden gezogen, um auch die Kieler auf den Geschmack zu bringen.

Mit seinem fünfköpfigen Team serviert er traditionelle Currys, das typische indische Brot Naan, das direkt aus dem Lehmofen kommt, und ein erfrischendes Mango-Lassi, das indische Nationalgetränk aus Joghurt. „Das Besondere an unseren Gerichten ist die traditionelle Zubereitung“, sagt Suvo.

Die Soßen werden mit vielen Gewürzen und teils mit gemahlenen Cashewnüssen verfeinert. Nur frische Zutaten werden verwendet, versichert der Inhaber. Kellner Faisal Cheema (39) nickt und schwärmt von den Tandoori-Gerichten mit Lamm und vom Butter-Hähnchen, das es auf Vorbestellung gibt.

Der Name des Restaurants hat besondere Bedeutung

Das gute Essen verbindet die Kieler Crew. Denn sie alle kennen sich bereits aus Berlin und sind ein eingespieltes Team. Für sich und die Kunden setzen sie morgens erst einmal einen perfekten Gewürz- oder Yogi-Tee auf. „Der besteht aus schwarzem Tee, Kardamom, Zimt, Nelken und frischem Ingwer“, sagt Faisal Cheema, „und wird mit Milch aufgekocht.“ Ein Gedicht, wie er verspricht.

Genauso wie der selbstgemachte Käse, der die Gerichte verfeinert. Damit es die Kieler das ganze Jahr über gemütlich haben, plant Inhaber Raihan Suvo, aus der Terrasse einen Wintergarten zu machen. „Je nach Wetterlage kann der geöffnet oder geschlossen werden.“

55 Plätze gibt es draußen auf der Terrasse, 36 innen. Geöffnet ist täglich von 11 bis 23 Uhr. Auch ein Mittagstisch wird angeboten. Von den Kielern ist Inhaber Raihan Suvo schon jetzt begeistert. Und auch von der frischen Luft im Norden. Sein Pachtvertrag läuft über 20 Jahre.

Bleibt nur noch zu klären, was „Sadhu“ heißt. „Das Wort bedeutet ,Guter’ oder ,Heiliger Mann’“, sagt Raihan Suvo. Im Hinduismus werden damit Menschen bezeichnet, die sich einem streng asketischen Leben verschrieben haben.

