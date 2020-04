Trotz der Corona-Krise gibt es eine gute Nachricht aus der Kieler Gastronomie-Szene: An der Kiellinie ist ein Nachfolger für das Louf gefunden worden. Am 1. September soll der neue Betreiber sein Lokal in dem Glaspavillon mit Blick auf die Förde eröffnen - wenn die Pandemie es zulässt.