Kiel

Im Spielecafé Ragnarök, das am Sonnabend, 16. April, am Exerzierplatz 16 eröffnet hat, ticken die Uhren anders. Denn die Inhaber Sebastian Bauer und Hendrik Plikat wollen einen Ort bieten, an dem die Gäste komplett abschalten können. Alles dreht sich hier um den Spieltrieb. Es können Spiele gekauft, geliehen oder ausprobiert werden und das gleich an Ort und Stelle – schließlich ist es auch ein Café.

Im Ragnarök in Kiel wird wie unterm Polarlicht gespielt

Der voll klimatisierte Laden ist in drei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. „Ein bisschen wie die Reise der Wikinger nach Amerika. Man kommt rein, steigt auf ein Langschiff und ist erstmal auf dem Meer“, so Plikat. Die Beleuchtung an den wolkenverhangenen Decken im Eingangsbereich soll an das Polarlicht erinnern. Hier im Verkaufsbereich stehen drei kleine Tische für maximal je vier Spieler. Verschiebbare Wände sorgen dabei für etwas Privatsphäre.

Holz dominiert die Zwischenwelt mit Bartresen. „Wir haben insgesamt 2,5 Tonnen verbaut“, erzählt Plikat. Auf einer Anschlagtafel kann man sich austauschen, Spieler finden oder suchen. Der Toilettenzugang ist einer Höhle nachempfunden. Im letzten Raum, dem eigentlichen Café mit dem Spieleverleih, taucht man in eine Fantasywelt ein, die einer isländischen Landschaft ähnelt. Der Name Ragnarök (das Schicksal der Götter) soll sich schließlich auch im Laden widerspiegeln.

In den Ecken des Raums wurden Hunderte von Würfeln eingegossen. Detailverliebtheit überall. Vier Tische für je sechs Spieler haben hier Platz. Die Lampen darüber können direkt vom Tisch aus gedimmt werden. Seit Anfang Dezember werkelten die beiden an ihrer neuen Welt. „Bis auf die Bänke bauen wir alles selbst. Wir wollen ja kein 0815-Laden sein“, sagt Hendrik Plikat.

Bei Hendrik Plikat (rechts) und Sebastian Bauer (links) im Spielcafé Ragnarök taucht man in eine andere Welt ein. Quelle: Petra Krause

Schon vor Jahren wollten sich die beiden Freunde selbstständig machen, ihre eigenen Chefs sein. „Um unsere kreativen Ideen einfach umsetzen zu können“, sagt Plikat, der damals in einem Callcenter arbeitete. Angedacht war ein Virtual Reality Café. „Das war eine coole Idee, wäre aber in einer kleinen Stadt wie Kiel nicht gelaufen“, so der 35-Jährige überzeugt. Der Wunsch nach Selbstständigkeit aber blieb. Als Sebastian Bauer unzufrieden in seinem Job im sozialen Bereich wurde, fing der 33-Jährige an, sich „spaßeshalber nach Immobilien umzusehen“.

Mit dem Laden am Exerzierplatz 16 haben sie die ideale Lage für ihr Spielecafé gefunden. „Sie ist grandios für unser Vorhaben“, sagt Bauer. Und Plikat ergänzt: „Wir sind hier schnell erreichbar sowie zentral gelegen, mit vielen Parkplätzen und der Bushaltestelle direkt vor der Tür.

Für durstige und hungrige Spielerinnen wie Tessa Delfs gibt es am Tresen bei Hendrik Plikat reichlich Auswahl. Quelle: Petra Krause

Sebastian Bauer, selbst Spieleentwickler, ist ein großer Fan sogenannter Trading Card Games (Sammelkartenspiele). Zu den bekanntesten dieser Spiele zählen wohl Pokémon und Yu-Gi-Oh. Doch diese Phase liegt bei beiden weit zurück. Inzwischen heißen die Favoriten „Hearts of Fyenda“ und „Magic the Gathering“. „Dabei wird gleichzeitig die Spiel- und die Sammelleidenschaft befriedigt“, erklärt Bauer seine Begeisterung.

Er ist auch offizieller F- und B-Richter und online weltweit unterwegs. „Für die Nerds haben wir Basti und für die normalen Leute haben wir mich. Ich bin die Laberbacke“, sagt Hendrik Plikat und setzt sein breitestes Grinsen auf. Er selbst verstehe kein Wort, wenn die „Nerds“ miteinander reden. Von einem reinen Spezialistenladen sind sie dennoch weit entfernt. „Darauf hätte ich keinen Bock“, so Plikat.

Ob klassische Gesellschafts-, Brett-, Karten-, Fantasyspiele oder Trading Card Games – im Ragnarök am Exerzierplatz ist jeder willkommen. „Wir haben auch Spiele, bei denen eine Fünfjährige Spaß hat“, sagt Plikat. Die Tische können reserviert werden und man zahlt eine kleine Tischmiete. Das Café bietet Milchshakes, Limos, Eistees, Kaffee, Kuchen, Pizzen, Panini, Waffeln sowie klassisches Knabberzeug zum Spielen.

Für die Zukunft haben Bauer und Plikat so einiges geplant. Angedacht sind Quizabende. Spiele, die noch gar nicht auf dem Markt sind, sollen gemeinsam ausprobiert werden. Mit zwei 3D-Druckern können spezielle Spielfiguren ausgedruckt werden. Auf YouTube sollen kleine Erklärvideos zu den Spielen hochgeladen werden. Und da der Fantasie und den Ideen der beiden keine Grenzen durch irgendeinen Chef mehr gesetzt wird, darf man gespannt sein, was die beiden noch so entwickeln.

Ragnarök Café: Exerzierplatz 16, Tel. 0431/20087000. Montags Ruhetag; dienstags bis donnerstags 13 bis 21 Uhr; freitags bis sonntags 15 bis 23 Uhr.