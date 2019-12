So ist der Zeitplan beim MFG-5-Gelände

Kiel

2016 wurde ein Nutzungskonzept erstellt, das neben dem Erhalt der gut 20 Hektar Waldflächen die Schaffung von 17 Hektar Gewerbeflächen, 1800 Wohneinheiten, 12,5 Hektar Flächen für gemischte Nutzungen inklusive sozialer, kultureller und gastronomischer Infrastruktur, die Anlage von Freiraum und Erholungsflächen sowie von sechs Hektar Wohnflächen vorsieht.

Das Land Schleswig-Holstein stellt der Stadt für das neue Viertel über 30 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Die nächsten Etappen stehen bereits an: 2020 soll der städtebauliche Wettbewerb erfolgen, außerdem will die Stadt das gesamte ehemalige MFG-5-Areal erwerben, das derzeit im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienwirtschaft ist. „Ich erhoffe mir Wettbewerbsbeiträge, die Ideen für einen neuen, zeitgemäßen und klimagerechten Stadtteil aufzeigen“, schilderte Baudezernentin Doris Grondke ihre Vorstellungen von dem neuen Quartier.

Erste Hochbauarbeiten 2025

Bis dort die ersten Wohnungen bezogen werden können, wird es noch dauern. Ein konkretes Datum kann noch nicht genannt werden. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hofft, dass zum Ende seiner zweiten Amtszeit Anfang 2026 die ersten Hochbauarbeiten zu sehen sein werden.

Das Gelände am Tonnenhof kann erst nach dem Umzug des Wasser- und Schifffahrtsamts an den Plüschowhafen von der Stadt gekauft werden, was frühstens 2025 der Fall sein wird. Dazu kommt ein langwieriges Planungs- und Erschließungsverfahren mit Bürgerbeteiligung sowie eine europaweite Ausschreibung für den Bauprozess.

