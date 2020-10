Kiel

In der ehemaligen Post-Zentrale am Stresemannplatz erhalten Touristen digital einen Einblick von Kiel. Im sogenannten Media Bug liefert eine 3D-Flugsimulation über die Stadt neue Perspektiven von Kiel. Die Gäste können auch selbst zu ihren Wunschplätzen navigieren und eine virtuelle Stadtführung machen. Außerdem können sie sich an digitalen Infostationen über Umweltthemen, Ausflugstipps und das vielfältige Freizeitangebot rund um die Förde informieren. Auf einer riesigen Leinwand werden Bilder von der Stadt gezeigt.

OB: "Neues Niveau, um Gäste zu empfangen"

„Unsere Landeshauptstadt Kiel ist für das Reise- und Tagungsland Schleswig-Holstein von zentraler Bedeutung“, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash), Bettina Bunge, gestern bei der offiziellen Eröffnung. „Mit dem neuen Welcome Center können sich Gäste aus aller Welt im modernen Ambiente noch besser informieren, ob digital oder ganz persönlich.“ Sie ist überzeugt, dass Kiel eine Vorbildfunktion einnehmen kann, vor allem mit den digitalen Interaktionsmöglichkeiten. „Der erste Eindruck einer Stadt wird häufig über die Touristen-Information vermittelt. Da wird Kiel bestimmt positiv überzeugen.“

Für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist das Welcome Center für Kiel ein „neues Niveau, um Gäste empfangen zu können“. Dazu zählt er Touristen, Geschäftsreisende, aber auch Neukieler. „Es wird ein Hotspot, in dem Besucher ein- und ausgehen werden.“

Nach dem Auszug der Post entstand 2018 die Idee, die Fläche am Stresemannplatz als Touristen-Information zu nutzen. Bislang lag die Anlaufstelle für Besucher um die Ecke im Erdgeschoss des Neuen Rathauses. Bei den Planungen wurde schnell klar, dass die 350 Quadratmeter große Fläche mehr sein soll als eine Ansammlung von analogen Informationen über Kiel.

Tourismus bringt jedes Jahr eine Milliarde Euro nach Kiel

„Seit 20 Jahren steigen die Übernachtungszahlen stetig“, sagt Uwe Wanger, der Geschäftsführer von Kiel-Marketing, das das Welcome Center betreibt. 2019 gab es 866.065 Übernachtungen in Unterkünften mit mehr als zehn Betten. Im Jahr 2000 waren es 413.956. „Für die Landeshauptstadt ist das sehr bedeutsam“, so Wanger. „Denn die touristische Wirtschaft bringt jedes Jahr eine Milliarde Euro nach Kiel.“

Und dass selbst klassische Touristen-Informationen nicht „tot sind“, wie es Bettina Bunge ausdrückt, sieht man an den Zahlen in der Landeshauptstadt. Rund 200.000 Besucher jährlich zählte Kiel-Marketing in der Einrichtung am Neuen Rathaus. Der Bedarf, sich weiterzuentwickeln und den Gästen durch moderne, digitale Formate die Stadt näherzubringen, sei somit vorhanden und gerechtfertigt.

Doch das „Welcome Center Kieler Förde“, so der komplette Name, soll nicht nur für Touristen oder Geschäftsreisende eine Anlaufstelle sein. In die Räumlichkeiten, die komplett saniert wurden und im maritimen Stil mit viel Holz aus teilweise alten demontierten Schiffsstegen gehalten sind, wird eine Gastronomie einziehen, die auch die Außenfläche am Stresemannplatz bespielt. Die Gespräche mit einem Betreiber sind schon weit fortgeschritten, die Verträge aber noch nicht unterschrieben. Deshalb will Uwe Wanger noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Gleichzeitig kann das Welcome Center für politische Veranstaltungen oder Feiern genutzt werden.

Auch der klassische Service wird natürlich angeboten

Bei all der Fokussierung auf die Digitalisierung bleiben in der neuen Touristen-Information die klassischen Anforderungen an eine solche Einrichtung aber erhalten. Mitarbeiter von Kiel-Marketing werden nach wie vor an Schaltern sitzen und Besucher beraten, der Service wird wie bisher angeboten. So können vor Ort weiterhin Tickets für Veranstaltungen gebucht werden. Tagestouristen, die kurzfristig über Nacht in Kiel bleiben wollen, können Unterkünfte buchen. Erhalten bleibt auch der Souvenir-Shop. Der Schwerpunkt liegt nun aber noch stärker auf regionalen Produkten, die nachhaltig hergestellt wurden.

