Am Rande eines Konzerts in der Sparkassen-Arena Kiel kam es am Freitagabend zu Auseinandersetzungen. Mehrere Menschen wurden bei einer Schlägerei verletzt. Eine Person kam ins Krankenhaus. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch sonst gab es für die Beamten viel zu tun.