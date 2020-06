Ein unangeleinter Terrier hat am Sonntag eine Katze in Kiel angegriffen. Der fremde Hund hatte das flüchtende Haustier in Neumühlen-Dietrichsdorf in ein Haus gejagt und zugepackt. Die zu Hilfe eilende Katzenhalterin und ihr Tier wurden verletzt. Die Bewohner des Hauses stellen Strafantrag.