Kiel

Ein Landfrauenverein in der Großstadt Kiel? Das mag sich erstmal kurios anhören, ergibt aber Sinn in einer Zeit, in der die Dörfer städtischer werden und die Städte ländlicher. Genau diese Brückenfunktion zwischen Stadt- und Landleben hat sich der Kieler Landfrauenverein schon immer auf die Fahnen geschrieben. „In Städten haben mehr Leute einen dörflichen oder auch landwirtschaftlichen Hintergrund als man glaubt“, sagt Andrea Taube, die zur neuen Vorsitzenden der Landfrauen gewählt worden ist. Und sie muss es wissen.

Aufgewachsen ist die heute 65-Jährige im Schaumburger Land, ihren von einem Hof in einer Nachbargemeinde stammenden Mann Friedhelm lernte sie beim Studium in Kiel kennen, wo beide heute immer noch leben und als Ernährungswissenschaftlerin beziehungsweise Agrar-Professor tätig sind.

Urban Gardening als neuer starker Trend

Das Urban Gardening genannte Gärtnern im städtischen öffentlichen Raum, Imkerei in Parks oder auf Schulhausdächern, die wachsende Lust an Nutzpflanzen auf Terrasse oder Balkon: Solche Trends stehen nicht nur aus Sicht Andrea Taube für die wichtiger werdenden ländlichen Elemente in den Ballungsräumen. Auf der anderen Seite wird die Landwirtschaft digitaler, und die Familienstrukturen auf dem Land ändern sich ebenso wie die Ausbildungs- und Berufsvielfalt von Frauen. „Das wird das inhaltliche Profil unseres Vereins bereichern und hoffentlich auch eine Basis für neues soziales Engagement schaffen“, glaubt Andrea Taube.

Auch wenn die Kieler Landfrauen in den Vereinen der Gemeinden drumherum immer noch ein bisschen als Exotinnen beäugt werden, haben sie also allen Grund, an ihren Grundsätzen und ihrem Verein festzuhalten. „Stadt- und Landleben bedingen einander“, betont die neue Vorsitzende.

Der Verein stand bereits am Abgrund

Dabei standen die Kieler Landfrauen vor wenigen Monaten noch am Abgrund. Die coronabedingte lange Zwangspause hatte das Vereinsleben lahmgelegt, der in die Jahre gekommene Vorstand um die seit 2005 amtierende Vorsitzende Karin Nagel brachte kaum mehr die Kraft für einen Neuanfang auf. „Aufhören oder weitermachen?“, lautete die Frage, die umso dringlicher wurde als sich trotz allen Mühens keine Nachfolgerinnen finden mochten.

Die Rettung kam in Form einer externen Lösung. Sowohl Andrea Taube als auch ihre Stellvertreterin Alice Engel und Ute Torsen, die zugleich Schriftführerin und Kassenwartin ist, gehörtem dem Verein zuvor nicht an, teilen aber auch aufgrund ihrer gemeinsamen dörflichen Herkunft die Überzeugung, dass ein solcher Verein nicht aufgegeben werden darf. Dank dieser Entwicklung konnten sich die Landfrauen letztlich doch sehr entspannt von ihrem alten Vorstand verabschieden.

Aufgehört haben neben der 80-jährigen Karin Nagel ihre Stellvertreterin Roswitha Schmidt-Wegmann sowie Schriftführerin Elke Siebenbaum und Stellvertreterin Sigrid Föge. Laudatorin Annie Lander Laszig würdigte die Verdienste aller nunmehr ehemaligen Führungsfrauen und ganz besonders die von Karin Nagel.

Das neue Programm steht schon

Rund ums Land geht es in der Stadt in verschiedener Weise auch im neuen Halbjahresprogramm der Landfrauen. Auf den Spuren Theodor Storms thematisiert Dr. Peter Wenners am 20. Oktober Spaziergänge durch das Kiel der Jahre 1815 bis 1848. Am 15. November spricht der Agrarwissenschaftler Prof. Uwe Latacz-Lohmann über die neue Agrarpolitik der Europäischen Union, und nach einem weihnachtlichen Intermezzo am 15. Dezember stellt Reiner Peters, Landschaftsarchitekt und ehemaliger Chef des Grünflächenamtes, am 12. Januar die schönsten Parks und grünen Oasen der Stadt vor.

Die Landfrauen treffen sich meist einmal im Monat und dann fast immer mittwochs um 15 Uhr im Hotel Kieler Kaufmann. Gäste sind willkommen.