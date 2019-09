Je näher der Eröffnungstermin des Holstenfleets in Kiel rückt, desto mehr steigt das Interesse von Investoren an Innenstadt-Immobilien. Halle-400-Chef Ahmed-Reza Zirakbash will im Gebäudekomplex der Ahlmann-Stiftung eine Mischung aus Gastro-Meile und Veranstaltungszentrum errichten.