Heißluftballon-Pilotin Ljudmila Samborskaja öffnet per Handgriff eine Gasleitung und mit lautem Fauchen schießen zwei Stichflammen gut vier Meter in die Höhe. Auf dem Nordmarksportfeld in Kiel ist es nach Sonnenuntergang kühl geworden, doch am Korb des Heißluftballons von Samborskaja wärmen die Flammen die umstehenden Zuschauer.

Erster Flammentanz der Kieler Woche 2019

Es ist der Auftakt zum ersten Night Glow der Kieler Woche 2019 am Freitagabend. Während Familien und Freundesgruppen entspannt auf Picknickdecken auf dem Rasen sitzen, arbeitet die Pilotin weiter hinten auf dem Feld in Höchstgeschwindigkeit. Freunde von ihr helfen, den dünnen, aber robusten Stoff ihres Ballons festzuhalten, während sie die Flammen – und damit heiße Luft – in den Ballon pustet.

Am Anfang liegt der Korb noch gekippt auf dem Boden

Samborskaja hockt währenddessen in dem am Boden liegenden, gekippten Korb, sodass die Öffnung nach vorne zeigt. Der Ballon ist mittlerweile weit aufgebläht. Und mit einem Mal richtet er sich auf und zieht den Korb samt Pilotin in die Senkrechte. Jetzt wird alles noch einmal mit Seilen gesichert. Fertig. Ihr Ballon in Form einer russischen Matroschka ist der erste, der steht.

"Das ist einfach ein so schöner Ballon", sagt Samborskaja. "Die Matroschka kennt man auf der ganzen Welt." Im Mai wird sie mit ihrem Team nach Mexiko zu einer Show fliegen – und auch dort sei explizit nach der 30 Meter hohen Puppe gefragt worden.

Die Anweisungen zum synchronen Glühen kommen per Funk

Während einer Night Glow Show bei der Kieler Woche 2019 verbraucht Samborskaja rund eine Gasflasche à 40 Liter. Vier davon haben insgesamt im Korb Platz. Während die Musik einsetzt und die Zuschauer das Lichter-Spektakel bewundern, erhält die Heißluftballon-Pilotin Anweisungen über Funk. "Der Regisseur, der sich auch die Musik überlegt hat, gibt dann Kommandos wie 'Flamme' oder 'Aus'. Ich mache das aber schon seit über 20 Jahren, da weiß ich schon fast so, was kommt", lacht Samborskaja.

Auch mit der Physik kennt sich die Pilotin bestens aus. Sie weiß: Der Heißluftballon umfasst mit seiner Hülle heiße Luft. Diese besitzt eine geringere Dichte als die kalte Luft außen und erzeugt auf diese Weise Auftrieb. Wenn der Auftrieb größer ist als das Gewicht des Heißluftballons, steigt der Ballon.

Heißluftballon-Pilotin Ljudmila Samborskaja liebt die Kieler Förde von oben

Auf der Kieler Woche 2019 ist die Heißluftballon-Pilotin bereits zum sechsten Mal dabei. Neben den Night Glow Shows bietet sie auch ganz normale Fahrten an. "Ich liebe es einfach, hier über die Förde zu fahren", sagt sie. Das mache die Arbeit in Kiel zu etwas ganz Besonderem.

Am Sonnabend, am Mittwoch und am zweiten Wochenende der Kieler Woche steht Samborskaja wieder bereit mit ihrer Matroschka und lässt für die Zuschauer am Norder die Flammen tanzen.

