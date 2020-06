"Night of Light" taucht Kiel in rot

Kiel

Um 22 Uhr gingen die Lichter an. Der Kieler Rathausturm erstrahlt in der Nacht von Montag auf Dienstag in rotem Licht. Das Verlagsgebäude der Kieler Nachrichten, der Ostseekai, die Oper, der Güterbahnhof, der Norwegenkai, das Audimax der Christian-Albrechts-Universität und viele weitere Gebäude in Kiel leuchten in rot. Sie alle sind Teil der "Night of Light".

"Night of Light": „Alarmstufe Rot“ für Veranstaltungswirtschaft

Die Veranstaltungswirtschaft hatte die bundesweite Aktion initiiert, um auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für ihre Branche aufmerksam zu machen. Mit der Aktion wollen die Initiatoren mit der Politik ins Gespräch kommen, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.

„Ein leuchtendes Mahnmal“, „ein flammender Appell“, „Alarmstufe Rot“, so hatten die Organisatoren das Ziel der "Night of Light" beschrieben. Worte, die alle das Gleiche bedeuten: Die Veranstaltungsbranche kämpft um ihre Existenz.

Corona: Großveranstaltungen bleiben in Schleswig-Holstein vorerst verboten

"Wir waren als erste Branche von der Krise betroffen und werden die Letzten sein, die ihren Betrieb vollständig aufnehmen können", sagt Carlos Lehne von der Pumpe. Am 12. März fand im Kulturzentrum in der Haßstraße das letzte große Konzert statt. Noch bis Ende August sind aufgrund der Corona-Pandemie keine Großveranstaltungen erlaubt.

Künstler, Messebauer, Veranstaltungstechniker, Eventagenturen, Caterer, Bühnenbauer, Eventlocations, Messegesellschaften, Tagungshotels und Konzertveranstalter: Allen wurde mit Beginn der Corona-Pandemie die Geschäftsgrundlage entzogen.

"Die gesamte Branche ist so heterogen, dass es schwierig ist, eine Lobby zu schaffen, die alle Interessen und Sorgen vertritt", so Lehne. Durch die Teilnahme an der "Night of Light" wolle die Pumpe dazu beitragen, den Einstieg in einen Branchendialog mit der Politik zu schaffen.

Kieler Nachrichten beteiligen sich an "Night of Light"

Die Kieler Nachrichten sind ebenfalls Teil der "Night of Light". Die große LED-Bande über dem Asmus-Bremer-Platz, die Videowand in der Geschäftsstelle und die Lichter am Verlagsgebäude strahlen in rot. Das Druckgebäude in Kiel-Moorsee ist schon am Montagmittag in rotes Licht getränkt.

Auch der THW Kiel macht mit: Die Fanwelt an der Sparkassen-Arena, Heimspielstätte des Handball-Meisters, wird rot beleuchtet. Seit dem 8. März fanden dort keine Handballspiele, Konzerte oder andere Events mehr statt.

Initiatoren warnen vor Pleitewelle in der Eventbranche

Angesichts hoher Umsatzausfälle warnten die Initiatoren vor einer Pleitewelle in der Branche: "Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht!"

Die Veranstaltungswirtschaft zählt den Initiatoren zufolge deutschlandweit mehr als eine Million Beschäftigte. An der Aktion beteiligen sich über 7000 Unternehmen. Knapp 8000 Gebäude werden bis 1 Uhr nachts angestrahlt.

