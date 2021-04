Sie wollen in Kiel ohne Corona leben und fordern deswegen, Lockerungen wieder zurückzunehmen: Auf dem Rathausplatz demonstrierten am Freitagnachmittag laut Polizei rund 80 bis 90 Menschen. "Lasst uns wieder auf die Wissenschaft hören", fordert einer der Initiatoren.

"No Covid"-Strategie - Demo in Kiel für schärferen Lockdown

Von Jördis Merle Früchtenicht