„Der Lauf ist offen für jede und jeden, sodass wir erneut 400 Läuferinnen und Läufer erwarten, die sich der Herausforderung der Strecke stellen werden“, sagt Organisator Bernd Lange.

CampusLauf in Kiel : Das ist die Strecke

Wie auch in den vergangenen Jahren startet der Wettkampf in der Olshausenstraße 70 auf den Sportanlagen der CAU Kiel. Von da aus geht es weiter durch den Botanischen Garten, am Wissenschaftszentrum vorbei und die Olshausenstraße entlang. Der Zieleinlauf ist im Stadion.

Der Start zum Fünf-Kilometer-Lauf ist für 16.15 Uhr angesetzt, die Zehn-Kilometer-Strecke beginnt um 17 Uhr, jeweils im Stadion. Mit den Zieleinläufen ist ab 16.42 und 17.25 Uhr zu rechnen.

Die Rundenlänge beträgt etwa zweieinhalb Kilometer, sodass jeweils zwei beziehungsweise vier Runden mit einem Stadiondurchlauf zu absolvieren sind. Fans können die Teilnehmenden entlang der Strecke kräftig anfeuern und damit für Motivationsschübe sorgen.

CampusLauf : Hier können Sie sich anmelden

Das Startgeld beträgt elf Euro für die kurze und 13 Euro für die lange Distanz. Weitere Informationen zum CampusLauf und Anmeldung unter: www.campuslauf-kiel.de.

