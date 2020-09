Kiel-Holtenau

Diese Nachricht hatte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) für das Gremium zur Jubiläumssitzung im Gepäck. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) stehen vor dem Abschluss.

Umsiedlung des Tonnenhofs die letzte Klippe

Die letzten Klippen auf dem Weg zur Einigung waren die Umsiedlung des Tonnenhofs vom jetzigen Standort zum Plüschowhafen. Dafür gibt es jetzt eine Verständigung. Das gilt auch für den Kaufpreis für das 92 Hektar große Areal des ehemaligen Fliegerhorstes. „Wir gehen von einem Betrag von etwas unter 30 Millionen Euro aus“, so Kämpfer. Fast ein Drittel davon muss die Stadt Kiel aufbringen. Die anderen Drittel teilen sich das Land und der Bund. Für die Zahlung des Kaufpreises können vollständig Städtebauförderungsmittel von Bund und Land genutzt werden. „Damit dürfte das MFG-5-Gelände eine der größten Förderprojekte des Landes sein“, sagte Kämpfer.

Sehr gute Nachricht für den Stadtteil

„Das ist eine sehr gute Nachricht für unseren Stadtteil. Wir können es kaum erwarten, dass dort etwas passiert“, sagte Heidi Toscan, die Vorsitzende des Ortsbeirats. Jetzt beginnt in Kürze auch ein Wettbewerb für die gewerblich nutzbare Kaikante und die Flächen. Wie berichtet, hatte die Kieler Wirtschaft den Wunsch nach einer Kaikante in dem einst von Landungsbooten der Bundeswehr dominierten Bereich formuliert. „Es gibt auch Möglichkeiten zur gewerblichen Nutzung dieses Areals ohne Kaikante“, sagte Kämpfer. Der Plüschowhafen wird von der Mole Stickenhörn begrenzt und hat am inneren Ende den ehemaligen Segelstützpunkt der britischen Armee. Ergebnisse werden für den Herbst 2021 erwartet.

Erschließungsverkehr läuft nicht durch den Stadtteil

Sehr groß war auch die Freude über die nächste Nachricht, die der OB in der Mappe hatte. Mit dem Bund und dem Land gibt es eine Einigung über den Bau der Erschließungsstraße. „Wir haben die Zustimmung des Bundes für den Anschluss der Erschließungsstraße an die B 503. Jetzt können wir uns mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Gemeinde Altenholz zusammensetzen“, sagte Kämpfer.

Vielen Holtenauern fiel ein Stein vom Herzen. „Für uns ist es sehr erfreulich, dass der Vorschlag für den Bau der Erschließungsstraße angenommen wurde und der Bauverkehr nicht durch den Ort muss“, sagte Heidi Toscan. Dabei wird es zunächst gar nicht der Bau von Gebäuden sein, der für zusätzlichen Verkehr sorgt. Zuvor steht die Absuche der für die Bauarbeiten vorgesehenen Flächen an. Hektar für Hektar des Unterlands soll sondiert werden. Außerdem müssen die von Flugzeugen und Hubschraubern benutzten Flächen zum Teil auf Kerosinrückstände untersucht und gereinigt werden. „Diese Kosten trägt zu 90 Prozent der Bund“, so Kämpfer.

Kaikante am Plüschowhafen wird ausgebaut

Die Bauarbeiten starten dann im Bereich der Spundwand am Plüschowhafen, wo der neue Tonnenhof des Wasser- und Schifffahrtsstraßenamtes entstehen soll. Die Anlage soll so ausgelegt werden, dass dort auch die neuen Mehrzweckschiffe festmachen können. Für sie wird die Kaikante des neuen Tonnenhofs entsprechend ausgerüstet und die Wassertiefe hergestellt. Erst wenn der Tonnenhof schließlich umgezogen ist, kann mit dem Bau neuer Wohnungen im südlichen Bereich des MFG-5-Areals begonnen werden.

