Kiel

Die Holtenauer Straße 82 in Kiel zählt zu den Traditionsadressen der Einkaufsmeile. Einst beherbergte sie das beliebte Café Dibbern, danach über zwei Jahrzehnte lang das viel besuchte Non Solo Pane. Als Grand Café war es Treffpunkt der Flaneure, unvergessen sind auch die After-Work-Donnerstage, an denen hier sogar getanzt wurde. In den letzten Jahren allerdings war es ruhiger um das „NSP“ geworden. Und als während der Corona-Krise klar wurde, dass es seine Türen dauerhaft schließen würde, hielt sich die Überraschung bei vielen Kiez-Bewohnern in Grenzen.

Pane Vino in Kiel – ein echter Neuanfang?

Umso größer aber ist jetzt die Neugier darauf, was sich da seit einiger Zeit hinter den blickdicht abgehängten Fenstern tut. Wer eintritt, sieht die Vermutung bestätigt, dass im ehemaligen NSP nichts mehr so ist, wie es einmal war. „Wir wollen hier einen echten Neuanfang wagen“, sagt Erdita Cakaj, während sie den Besucher durch den noch leeren Gastraum führt. Dieser soll bald ein zeitgemäßes italienisches Restaurant beherbergen, wie die neue Pächterin verrät, die das Gastroprojekt zusammen mit ihrem Mann Saimir betreibt.

Auf dem Handy zeigt das bislang vor allem im Immobiliengeschäft aktive Paar Bilder von edel wirkenden Nussholz-Stühlen mit Lederbezügen, goldenen Lampen und eleganten Weinregalen. „Es soll modern, aber auch wohnlich werden“, sagt Erdita Cakaj, und Geschäftsführer Vyacheslav Chernobelskyy nickt bestätigend: „Wir möchten unseren Gästen ein zeitgemäßes italienisches Restaurant bieten, in dem sich jeder wohlfühlt.“

Die Weinkammer des Pane Vino haben Erdita Cakaj und Vyacheslav Chernobelskyy bereits bestückt. Quelle: Frank Peter

In gewisser Weise knüpfen die neuen Betreiber damit sogar an die Anfangsjahre des Non Solo Pane an, das seinerzeit kulinarisch einen mediterranen Schwerpunkt hatte. Dazu passt, dass sie den Namen des Vorgängers zwar nicht weiterführen, aber indirekt aufnehmen: Das ehemalige NSP wird in Zukunft Pane Vino heißen.

Italienische Weine, Pasta, Pizza: Das gibt es künftig im Pane Vino in Kiel

Die Weinkammer ist auch der erste Raum des Restaurants, der bereits eingerichtet und bestückt ist. Dicht an dicht lagern hier die Flaschen des toskanischen Weingutes Le Regge im Herzen des Chianti-Gebiets.

„Von dort beziehen wir auch unser Olivenöl und unseren Honig“, sagt Chernobelskyy und unterstreicht damit zugleich den Qualitätsanspruch, mit dem das Pane Vino an den Start gehen will: „Wir setzen auf hochwertige Produkte, werden mit den Jahreszeiten kochen und alles selber machen.“ Dies gelte natürlich auch für die Pasta, die es im Pane Vino ebenso geben wird wie Pizza.

Außerdem sollen typisch italienische Fisch-, Fleisch und Gemüsegerichte die Karte des Pane Vino auszeichnen. Damit sie authentisch geraten, haben Erdita und Saimir Cakaj eigens ein italienisches Kochteam engagiert, das bald in Deutschland ankommen soll. Mittelfristig soll das Restaurant zudem Ausbildungsbetrieb für Köche und Servicekräfte werden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pane Vino will im April 2022 in Kiel öffnen

Aber auch zu einem italienischen Frühstück oder einem Absacker an der Bar soll das von morgens bis in den späten Abend geöffnete Restaurant einladen. Wie alle Gastronomen sind allerdings auch die Cakajs von den Lieferschwierigkeiten in der Branche betroffen.

Aktuell hoffen sie, im April öffnen zu können. Spätestens im Frühsommer aber soll Hausnummer 82 wieder zu einer Institution der Holtenauer Straße werden. „Das, was der Kiez für Hamburg ist, das ist die Holtenauer für Kiel“, sagt Saimir Cakaj. „Und auf diese Energie wollen wir setzen.“