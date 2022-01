Kiel

Der Nordfriedhof ist die Ruhestätte für 3000 Soldaten. Der Friedhof ist die Ruhestätte für U-Bootfahrer, Marineflieger oder zivile Mitarbeiter der Marine von 1878 bis heute. Der Geschichte dieser Menschen ist jetzt der Kieler Historiker und ehemalige Marineoffizier Dieter Hartwig nachgegangen.

In akribischer Kleinarbeit ist der Kieler in den vergangenen beiden Jahren den Friedhof abgeschritten und hat dabei Gräber mit Marinebezug erfasst und erforscht.

Dabei sind auch viele unbekannte Schicksale aufgedeckt worden. In einem ersten Buch hat er den Marinebezug zu 150 dort bestatteten Namen herausgearbeitet. Dabei hat er sich Gräbern gewidmet, deren Namen ohne dienstliche oder militärische Zusätze versehen sind. Was ab 1945 auch möglich war, da seitdem der Friedhof nicht mehr ausschließlich als Garnisonsfriedhof für Kiel diente.

„Das war eine Folge von Corona. Was konnte man schon 2020 groß machen? Da bin ich auf die Idee gekommen, die Geschichte hinter den Namen vieler Gräber des Nordfriedhofs zu erforschen und in einem Buch zusammenzufassen“, so Dieter Hartwig. Der promovierte Historiker arbeitete sich monatelang durch die Namen.

Der besondere Reiz waren dabei Gräber, wo keine Dienstgrade oder Berufsbezeichnungen eingraviert waren. „Dabei handelte es sich aber auch um Menschen, die schon einen deutlichen Bezug zur Marinegeschichte Kiels hatten“, so Hartwig.

Ihm fiel auf, dass zwar die großen Gedenkstätten auf dem Friedhof gut erklärt sind, aber viele andere Grabstätten etwas in Vergessenheit gerieten. „Das sind aber zum Teil auch Persönlichkeiten, die mit der Geschichte der Marine in Kiel eng verbunden waren“, so Hartwig.

Da ist beispielsweise Otto Schlenzka, der 2015 verstorbene Ehrenbürger Kiels. Ausgezeichnet wurde er für sein Engagement für den Segelsport in Kiel. Aber auch Otto Schlenzka hatte eine Marinevergangenheit. Er kam als Offizieranwärter im April 1937 zur Marine und diente als Oberleutnant auf dem schweren Kreuzer „Prinz Eugen“.

Er überlebte das Gefecht in der Dänemarkstraße vor Grönland im Mai 1941 und gehörte zu den Soldaten, die im Mai 1945 wenige Tage vor Kriegsende die Holtenauer Hochbrücke gegen die anrückenden britischen Truppen verteidigen sollte. Er übergab die Brücke den Briten.

Das Grab von Otto Schlenzka liegt neben seinem Crew-Kameraden, Fregattenkapitän Klaus-Jürgen Rohwer, der ebenfalls 1937 als Offizieranwärter zur Kriegsmarine ging. Während Schlenzka 1945 die Uniform an den Nagel hing, ging sein Crew-Kamerad in die junge Bundesmarine und wurde dort Kommandant der Schulfregatte „Graf Spee“.

Unglücke forderten viele Tote

Viele Gräber erinnern an Unfälle mit Marineeinheiten in der Kieler, Strander oder Eckernförder Bucht. Da Kiel eine Marinestadt war, wurde hier erprobt und getestet. Vorgänge, die nicht immer ohne Leid blieben.

So gab es etwa eine Explosion auf der Panzerkorvette „Baden“ am 2. August 1893 vor Strande mit neun Toten. Ein Jahr später starben auf dem Linienschiff „Brandenburg“ bei einer Kesselexplosion in der Strander Bucht 44 Techniker und Heizer.

Aber auch vor Friedrichsort gab es tragische Unglücke. Dort lief am 2. Märt 1918 der Dampfer „Colchester“ auf eine deutsche Mine und sank. 22 Tote wurden auf dem Nordfriedhof beigesetzt.

Aber auch U-Boote sanken ohne Feindeinwirkung bei Unglücken. Wie „Uc91“ und „UB 89“, die 1918 nach Kollisionen in und vor Kiel sanken. Dabei kamen acht Menschen ums Leben, deren Gräber sich auf dem Nordfriedhof befinden.

Aber auch junge Schicksale sind dort zu finden. Da ist der junge Marineflieger Walter Witter, der am 8. Dezember 1958 „den Fliegertod starb“, als er mit einem Düsenjet des Typs Sea Hawk bei Husum bei einer Tiefflugübung abstürzte. Witter war einer der erste Soldaten der jungen Bundesmarine, die im Dienst starben. Den Namen zum Grabstein fand Hartwig im Ehrenbuch der Deutschen Marine, das im Marineehrenmal ausliegt.

Triebfeder für Dieter Hartwig ist die Geschichte der Namen. Der Abgleich mit alten Listen des Einwohnermelderegisters, der Marine und des Marinebundes hat viel Zeit gekostet. „Das Wehrgeschichtliche Ausbildungszentrum und die Bibliothek der Marineschule Mürwik, das Stadtarchiv sowie das Einwohnermeldeamt haben da sehr geholfen“, so Hartwig. Ebenfalls unterstützt wurde der Historiker durch die Friedhofsverwaltung und das deutsche U-Bootarchiv in Cuxhaven.

Erschienen ist das Buch im Kieler Ludwig Verlag als Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek. Das 250 Seiten umfassende Werk kostet 24,90 Euro im Kieler Buchhandel.