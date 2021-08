„Akademik Cherskiy“ auf der Förde - Was das russische Nordstream-Schiff in Kiel will

Spektakulärer Besuch im Kieler Hafen. Weil in Mecklenburg-Vorpommern kein Platz war, hat der russische Rohrleger „Akademik Chersykiy“ Kurs auf Kiel genommen. Das Schiff hat an der umstrittenen Gaspipeline Nordstream 2 vor Rügen gearbeitet.