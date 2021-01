Die Kitas in Schleswig-Holstein bleiben bis Ende Januar geschlossen. Nur eine Notbetreuung wird angeboten. Wer darauf Anspruch hat, sollen die Kitas überprüfen. Das schafft Raum für Konflikte mit Eltern, sagt eine Erzieherin. Eine Kita-Leiterin aus Kiel appelliert: "Wir sitzen alle im selben Boot.“

Kitas in Kontrollpflicht: Notbetreuung sorgt für Konflikte

Von Clemens Behr