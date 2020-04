So läuft der Kita-Alltag für Erzieher ab

Russee

Eines kann Jana Rieck feststellen: Der Geräuschpegel in der Kita Russee hat nachgelassen. Normalerweise sind dort 130 Kinder versammelt - am Dienstag waren es 15. "Das sind jetzt aber schon wieder mehr Kinder als in der Woche zuvor, denn neuerdings reicht es, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und nicht, wie davor festgelegt, beide", sagt die Erzieherin.

Die neuen Kinder, die manche Eltern nun in die Notbetreuung bringen, verbringen ihren Kita-Tag in einer eigenen Gruppe mit maximal fünf Kindern. So soll eine Durchmischung verhindert werden, um im Falle einer Erkrankung nachvollziehen zu können, mit wem ein Kind alles zu tun hatte. "Das versuchen wir den Kindern natürlich gut zu erklären. Aber manche finden es dann schon mal doof, dass sie nicht mit ihrem Freund aus der anderen Gruppe spielen dürfen", sagt Rieck.

"Das Corona soll jetzt mal zu Ende sein"

Grundsätzlich würden die Kinder jedoch schon vieles verstehen und auch von Eltern und Erziehern erklärt bekommen. "Neulich hat ein dreijähriges Mädchen bei uns geniest und dann direkt gesagt, ich gehe mal kurz Händewaschen", sagt Rieck. Nur zu erklären, wie lange die Kleinen noch auf Freunde oder die Großeltern verzichten müssen, sei schwierig. "Manche Kinder sagen, dass das Corona jetzt mal zu Ende sein soll und ein Junge hat das Virus als Bild gemalt mit einem Daumen nach unten daneben."

Lesen Sie auch:Was Corona für den Kreißsaal bedeutet

Rieck selbst empfindet die Situation als ungewohnt. Viele Kollegen sind zu Hause und in der Rufbereitschaft. Die Arbeit in der Kita wird geteilt. Angst vor einer Ansteckung habe sie aber nicht. "Und wenn sich ein Kind verletzt oder mal weint, dann tröste ich es trotz Abstandsregeln und nehme es in den Arm. Das halte ich auch für wichtig."

Erzieher mehr gefordert

Da gerade so wenig Kinder in einer Gruppe zusammen sind, ist auch der Betreuungsschlüssel ein ganz anderer. "Wo die Kinder sonst auch viel untereinander gespielt haben, sind wir Erzieher jetzt stärker gefordert. Das merke ich schon."

Für die Tage, an denen Rieck zu Hause in der Rufbereitschaft ist, bleibt dafür mehr Zeit für organisatorische Dinge. "Es ist nicht so, dass wir dann nichts tun. Wir können jetzt in Ruhe neue Ideen entwickeln, Entwicklungsberichte schreiben oder uns neue Konzepte überlegen." Schön sei zudem das Verständnis der Eltern. "Ich habe schon Karten geschickt bekommen und viele Eltern fragen am Telefon, wie es uns geht." Auch die Maßnahmen in der Kita können alle nachvollziehen.

Das sagt der Elternbeirat

Aus dem Elternbeirat der Kita heißt es: "Die Entscheidung, die Kita zu schließen wird von allen sehr begrüßt. Die Schließung ist derzeit das mindeste, was getan werden konnte. Einige Eltern hätte ihre Kinder so oder so rausgenommen, um die Vermischung zu vermindern."

Lesen Sie auch:Geld zurück auch für Schulkinder-Eltern

Einen Tipp für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, hat Jana Rieck noch: "Man kann sich wunderbar Bücher bestellen und mal wieder in Ruhe vorlesen. Und ansonsten ist das Internet voll mit witzigen Bastelideen für Ostern."

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.