In einem Erfrierungsschutzcontainer können Obdachlose in Kiel im Winter nachts Zuflucht vor der Kälte suchen. Damit die Unterkunft auch in Corona-Zeiten genutzt werden kann, wurde für die Container-Anlage an der Adolf-Westphal-Straße ein Hygienekonzept erarbeitet - inklusive Schnelltests.