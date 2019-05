Explodierende Mieten treiben immer mehr Bürger um. Nicht die Bewohner im Esbjergweg 8 in Kiel-Mettenhof. Denn die Wohnungen in dem Hochhaus gehören einer Bewohnergenossenschaft. Die Bewohner haben die Mehrheit in Vorstand und Aufsichtsrat. Das Konzept sollte viel öfter realisiert werden, sagen sie.