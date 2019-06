Kiel

Den Anfang machte Kiel-Marketing vor zwei Jahren mit einem lilafarbenen Null-Euro-Schein, auf dessen Vorderseite die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Bundesmarine segelte. "Wir sind damals völlig überrannt worden", erklärte Pressesprecherin Eva-Maria Zeiske: 50.000 dieser ersten Kieler Schein wurden damals verkauft, an Kieler, Touristen und viele Segler. "Becher und andere Souvenirs nehmen mehr Platz weg, ein Schein passt immer." Weltweit wurde der Kieler Verein nach den begehrten Gorch-Fock-Exemplaren gefragt. "Verkauft haben wir sie damals für 2,50 Euro - gehandelt wurden sie im Internet allerdings kurz nach dem Start bereits mit bis zu 30 Euro je Schein."

Nach dem Erfolg des ersten Jahres, griff Kiel-Marketing im vergangenen Jahr den Kieler Matrosenaufstand Sammlerstück zur Kieler Woche als Thema auf.

Fast täuschend echte Scheine

Zum besonderen 125. Jubiläum der Kieler Woche nun schmückt eine Seite des Kieler Null-Euro-Scheines eine malerische Darstellung mit Seglern, Rathaus, Riesenrad und Heißluftballons, auf der Rückseite ist der Schein wie ein herkömmlicher 500-Euro-Schein gestaltet. 20.000 dieser begehrten Souvenirs können nun im Sophienhof und in der Vaasahalle in Schilksee aus einem Automaten gezogen werden. "Die können wir dann auch nicht so eben nachdrucken lassen", erläuterte Zeiske: Auf echtem Geldpapier gedruckt, enthalten diese alle Sicherheitsmerkmale einer normalen Banknote. Hergestellt werden sie in einer von der Europäischen Zentralbank ( EZB) lizensierten Druckerei, die auch die echten Geldscheine produziert.

"Wir haben einen Anspruch auf Nachhaltigkeit und werden solche Projekte damit auch unterstützen", so die Pressesprecherin Eva-Maria Zeiske.

Schein auch online erhältlich

Möglicherweise gibt es zum letzten Mal einen lilafarbenen Schein, nachdem seit Anfang des Jahres die Zentralbanken der Euro-Länder keine neuen 500-Euro-Scheine mehr in Umlauf bringen. Farblich könnte sich also im kommenden Jahr etwas ändern. "Aber da müssen wir abwarten, was die Druckerei sagt", zeigte sich Zeiske zuversichtlich.

Der begehrte Null-Euro-Geldschein zur Kieler Woche ist zum Preis von vier Euro auch im Onlineshop unter www.kiel-souvenirs.de und in den Tourist-Informationen Kiel und Heikendorf sowie dem Kieler Woche Stand der Tourist-Information in der Holstenstraße erhältlich.