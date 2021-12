Stadt Kiel halbiert eigene Quote - Nur 15 Prozent Sozialwohnungen an der Hörn in Kiel

Opposition und Mieterverein sind auf den Barrikaden: Die Stadt Kiel verfehlt im Neubaugebiet Hörn die eigene Sozialwohnungsquote deutlich. Statt 30 gibt es nur 14,7 Prozent sozialen Wohnungsbau. „Das reicht nicht“, so der Mieterverein. „Rot-Grün lässt Worten keine Taten folgen“, meint die CDU.