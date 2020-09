So eine Halbzeit-Bilanz hat es sicher noch nicht gegeben bei einer Kieler Woche: Nur eine Strafanzeige wurde bisher aufgenommen. Worum es dabei ging und was die Polizei sonst noch zu berichten hat, erfahren Sie hier.

Kiel: Besucher betrachten Regatta-Boote in der Marina der Kieler Woche in Schilcksee. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung in diesem Jahr in abgespecktem Rahmen statt. Quelle: Markus Scholz/dpa