Vor der Oberbürgermeisterwahl in Kiel am 27. Oktober porträtieren wir die vier Kandidaten im Wahlkampf. Heute: Björn Thoroe (Die Linke). Der 35-Jährige setzt in Kiel auch auf die grüne Wählerschaft. Sein Wahlkampf kennt nur zwei Themen: Wohnungsbau und Klimaschutz.