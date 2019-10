Die Stunde des Siegers Ulf Kämpfer

Kiel

Ulf Kämpfers Werte liegen ab 18.50 Uhr stabil im absoluten Sicherheitsbereich von um die 66 Prozent, als er sich im Flur vor dem Ratssaal zum ersten Mal nach Schließung der Wahllokale öffentlich zeigt. Seine erste Reaktion im Blitzlichtgewitter der Reporter und im Applaus der Besucher im Rathaus am Wahlabend ist ein Seufzer, der wie ein Überdruckventil nach dem Wahlkampfstress klingt: „Boaah, das muss ich erst mal sacken lassen.“

Auch von Sohn Johann und Ehefrau Anke Erdmann an seiner Seite fällt die Anspannung ab wie das Herbstlaub draußen im stürmischen Wind. Im Überschwang des gemeinsamen Sieges gibt Anke Erdmann ihrem Mann vor laufenden Kameras einen dicken Kuss auf die Wange.

Kurze Zeit später wird der alte und neue Kieler Oberbürgermeister ins Mikrofon des Offenen Kanals (OKK) sagen: „Natürlich war das für uns alle eine anstrengende Zeit. Aber wir sind schließlich eine politische Familie. Und am Ende hat es sich für uns doch gelohnt – nicht nur vom Ergebnis her.“

Ulf Kämpfer hat Pläne für die kommenden Jahre

Doch dann schaltet Ulf Kämpfer wieder in den Wahlkampfmodus, verspricht, sich in den kommenden Jahren mit aller Kraft für bezahlbaren Wohnraum, die Innenstadtentwicklung oder die Verkehrswende in Kiel einzusetzen, „aber ganz besonders für bezahlbaren Wohnraum“.

Ob er denn schon Pläne für seinen „nächsten politischen Schritt“ habe, wird er auf der Bühne im Ratssaal gefragt – eine Anspielung auf eine mögliche Kandidatur des Sozialdemokraten als nächster Ministerpräsident, die sich viele Genossen wünschen. Ulf Kämpfer schmunzelt kurz. Auf diesen Gedanken könne man zwar kommen, gibt er zu Protokoll. „Aber ich habe mich da bereits klar festgelegt: Bei der nächsten Landtagswahl 2022 stehe ich dafür nicht zur Verfügung, ich bin und bleibe in meinem Amt in Kiel.“

Niedrige Wahlbeteiligung für Ulf Kämpfer kein Beinbruch

Die verhältnismäßig niedrige Wahlbeteiligung von 38 Prozent hielt Ulf Kämpfer zwar für bedauerlich, sie sei aber auch kein Beinbruch. „Denn sie liegt genau auf Linie mit den anderen OB-Wahlen ohne Bürgerentscheid. Das mag sehr wenig sein, aber so ist nun mal der Trend.“

Zur Frage, ob er so einen klaren Sieg im Wettbewerb um den Chefsessel erwartet hätte, blieb Kämpfer vorsichtig. Einen Sieg, ja. „Aber dass er so toll ausfällt, dann doch nicht.“ Da hätten es ihm viele Kieler offenbar doch verziehen, dass in einer Stadt im Auf- und Umbruch einiges noch nicht richtig funktioniert.

Bekam Ulf Kämpfer Hilfe "von ganz oben"?

Vielleicht hatte der Verwaltungschef aber auch Hilfe „von ganz oben“. Schließlich nahm er noch am Sonntagnachmittag in der St.-Heinrich-Kirche nicht nur an einem Gottesdienst teil, er predigte dort auch unter dem Motto „I have a Dream“ zum Verhältnis von Politik und Religion.

Ulf Kämpfer versprach zwar, in der kommenden Woche etwas kürzer treten zu wollen. Woran Ehefrau Anke Erdmann allerdings mit einem „Glaub ich noch nicht“ lautstark Zweifel anmeldete. Trotzdem ende nun endlich die „Man-and-Breakfast“-Zeit, in der sie ihren Mann meist nur zum Frühstück zu Gesicht bekam.

SPD feiert im Studio-Kino in Kiel Kämpfers Wahlsieg

Zumindest den späteren Wahlabend dürfte die Familie dann aber genossen haben. Zwar nicht im engsten Kreis, dafür aber mit Parteifreunden und Kollegen bei der Wahlparty der SPD im Studio-Kino.

„Kommt in diesen Zeiten ja nicht so oft vor, dass es was zu feiern gibt bei den Sozialdemokraten“, bemerkte Anke Erdmann. Doch zuvor drehte Ulf Kämpfer in der Stunde seines Sieges noch Ehrenrunden im Ratsaal mit zahllosen Interviews und Schulterklopfen seiner Anhänger.

