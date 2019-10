Sie alle wollen weiter Politik machen

Kiel

Der 55-jährige Andreas Ellendt machte aus seiner Enttäuschung aber keinen Hehl: „Die Stimmung habe ich im Wahlkampf anders wahrgenommen, als es das Ergebnis von 20,3 Prozent jetzt aussagt.“ Er habe mit mehr gerechnet.

Der Kieler CDU-Chef Thomas Stritzl überreichte Ellendt im Rathaus einen Blumenstrauß und würdigte dessen Einsatz in einem „schwierigen Wahlkampf gegen vier Parteien“. Der Parteichef baute einer innerparteilichen Selbstzerfleischung vor, indem er seine Parteifreunde mahnte: „Wir gewinnen zusammen, und wir verlieren zusammen.“

Zur Galerie OB-Wahl in Kiel 2019: Hier zeigen wir Ihnen Bilder vom Wahlabend im Rathaus.

Er könne nicht erkennen, dass im Wahlkampf entscheidende Fehler gemacht worden seien. Ellendt habe das derzeitige großstädtische Potenzial der CDU erreicht. Für persönliche Konsequenzen sah Stritzl keinen Anlass. Ellendt selbst bot sich seiner Partei unverdrossen für die weitere kommunalpolitische Arbeit an. „Wenn man mich will, stehe ich zur Verfügung.“ Die umstehenden Christdemokraten vernahmen es mit Wohlwollen.

Björn Thoroe : Der Wahlkampf hat sich gelohnt

Björn Thoroe (Linke) verfehlte zwar sein Ziel, ein zweistelliges Wahlergebnis zu erreichen. Trotzdem freute er sich über die 9,1 Prozent: „Immerhin ist es das beste Ergebnis meiner Partei in einer westdeutschen Großstadt. Insofern hat sich der Wahlkampf gelohnt.“

Dass er mit bezahlbarem Wohnraum und ÖPNV bei seiner Zielgruppe offenbar auf die richtigen Themen setzte, belegte eine Zahl mit Nachdruck: In Gaarden kam Thoroe sogar auf 25,3 Prozent der Stimmen. Im Wahlkampf habe Ulf Kämpfer insbesondere beim Thema bezahlbarer Wohnraum Zugeständnisse machen müssen: „Jetzt kann ich nur hoffen, dass er sie auch wirklich einlöst.“

Lob für Florian Wrobel von der Satirepartei "Die Partei"

Auch Florian Wrobel, der als Kandidat der „Partei“ 4,8 Prozent erreichte, blickte in die kommunalpolitische Zukunft – und dies ohne jede satirische Note. Er hoffe, dass „ Kämpfer alles umsetzt, was er im Wahlkampf versprochen hat“.

Wrobel selbst wolle in den nächsten Wochen mit seinem politischen Engagement „einfach so weiter machen“. Vor allem die Situation in Syrien liege ihm am Herzen. Er sei stolz darauf, Kiel mit seinem Einsatz im Wahlkampf „ein kleines bisschen“ schöner gemacht zu haben.

Sonderlob gab es von Fraktionschef Ove Schröter, der Wrobel auch an diesem Abend begleitete: „Was Florian Wrobel geleistet hat, war überragend.“

Von Michael Kluth, Jürgen Küppers und Kristian Blasel