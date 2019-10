Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet: Am Sonntag, 27.10., haben 193.853 Kielerinnen und Kieler die Wahl, wer in den nächsten sechs Jahren ihr Oberbürgermeister sein soll. Mit einem Wutausbruch hat der Wahlkampf am Freitag noch einmal Fahrt aufgenommen.