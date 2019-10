Lange Feier für SPD Kiel und Ulf Kämpfer

Kiel

Die Stimmung im Studio war mehr als gelöst – und begeisterte nicht nur den mit 65,8 Prozent der Stimmen überraschend deutlich wiedergewählten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer selbst. Kiels SPD-Prominenz ließ ihn hochleben. Insgesamt rund 300 Kieler Sozialdemokraten, einige Grüne, SSWler und Mitarbeiter der Stadtverwaltung feierten Kämpfers Wahlsieg.

Ünsal : Kämpfer verdient Entspannung

Die Kieler SPD-Landtagsabgeordnete Özlem Ünsal schenkte Ulf Kämpfer ein "Wellness-Fahrrad", bepackt mit ätherischen Ölen, Entspannungstees, Ökoseife und einen Gutschein für einen orientalischen Kochabend für den wiedergewählten Oberbürgermeister und seine Frau Anke Erdmann (rechts). Ünsal: "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nach 500 Wahlkampfterminen in 50 Tagen hat er sich das mehr als verdient."

Beim Thema Fahrrad freut sich auch der passionierte Radler und SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Stein.

Gratulationen trudelten ein

Von einem "grandiosen Wahlsieg" sprach auch die SPD-Landeschefin Serpil Midyatli. Die Kielerin bescheinigte Kämpfer: "Er hat die Menschen mit seiner Politik und einem starken Wahlkampf erneut überzeugt." Kämpfer sei für Kiel ein "sympathisches und kompetentes Gesicht".

So haben die Ortsteile bei der OB-Wahl abgestimmt

Auch der SSW Kiel hatte Kämpfer mit unterstützt, weshalb sich der Wählerverband selbst als Mit-Sieger wähnte: "Mit ihm haben sich die Kieler Bürgerinnen und Bürger entschlossen, den von ihm eingeschlagenen integrativen und zukunftsorientierten Kurs der Landeshauptstadt für weitere sechs Jahre fortzusetzen", erklärten der Fraktionsvorsitzende Marcel Schimdt und seine Vize Susanna Swoboda.

Die Gründung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft oder die Orientierung an der dänischen Partnerstadt Aarhus wurden vom SSW gelobt und angedeutet: "Im Programm, das sich der alte und neue OB für die kommenden Jahre gegeben hat, stecken viel SSW und dänische Minderheit."

AfD Kiel stellt Forderungen

Nachdem die Gegenkandidaten Kämpfers am Wahlabend allesamt bereits fair gratuliert hatten, erreichten ihm auch von der AfD-Ratsfraktion Glückwünsche: " Die Grünen haben es ihm ja auch leicht gemacht, so ohne Anspruch auf einen eigenen Kandidaten", heißt es einschränkend in einer Pressemitteilung. Die AfD erwarte von Kämpfer sich den "realen Problemen Kiels" zu stellen, anstatt Ressourcen für den "Klimanotstand" oder "sichere Häfen" zu verbrauchen, sagte die Fraktionsvorsitzende Julia Brüggen.

Grüne Kiel feiern Kämpfer auf Twitter

Die Grünen in Kiel, die Kämpfer ebenfalls unterstützten, gratulierten und feierten ihn mit einem "Auf-geht's-Ulf"-Tweet. "Das Wahlergebnis ist ein Auftrag, diese progressive Politik jetzt auch umzusetzen", so die Partei.

Von Niklas Wieczorek und Thomas Eisenkrätzer