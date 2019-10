Was soll schon passieren? Ulf Kämpfer geht nach allgemeiner Einschätzung als hoher Favorit in die Oberbürgermeisterwahl in neun Tagen. Das größte Risiko für den Amtsinhaber könnte indes genau darin liegen, dass Wohlgesonnene der Wahl in der Gewissheit fernbleiben, es werde schon nichts passieren.