Showdown in Schleswig: Dort verhandelt am Mittwoch das Oberverwaltungsgericht über die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land zur Luftreinhaltung auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Ziel der Klage ist ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge auf der schadstoffbelasteten Stadtautobahn.