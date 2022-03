Kiel

Der 53-jährige Mann, der sich Ente nennt, sitzt breitbeinig auf einer kleinen Verkehrsinsel vor dem Sophienhof in der Hopfenstraße in Kiel. Er trägt eine schwarze Maske, die Kapuze hat er tief ins Gesicht gezogen. Unentwegt hält er ein selbst beschriebenes Pappschild hoch mit der „Bitte um eine kleine Hilfe“. Ente ist nur einer von vielen Obdachlosen, die sich Geld für Essen und Alkohol zusammenschnorren.

An immer mehr Orten in der Kieler Innenstadt fallen Armut und Hilfegesuche ins Auge. Die Menschen liegen vor Hauseingängen, kauern auf Fußgängerwegen, betteln vor Geschäften. Ihre Not ist auch für die Stadtverwaltung nicht mehr zu übersehen. „Wir stellen fest, dass es ein Problem ist. Und wir werden uns dem Problem stellen müssen“, sagt Martin Reinhart, Leiter des Amtes für Wohnen und Grundsicherung, auf Anfrage.

Es machen nicht mehr Menschen in Kiel Platte – sie sind nur sichtbarer

Obdachlose zieht es vermehrt in die Innenstadt, „weil sie von anderen Orten ein stückweit vertrieben werden“, so Reinhart. Die Ecken, wo sie sich zuvor verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit aufgehalten haben, würden nach und nach bebaut. Als Beispiel nennt der Amtsleiter den Parkplatz in der Hopfenstraße, auf dem zurzeit Genossenschaftswohnungen entstehen.

Reinhart sagt aber auch: „Die Gesamtzahl der Menschen, die in Kiel Platte machen, ist nicht gestiegen, die Menschen sind im Stadtbild nur sichtbarer geworden.“

Ursula und Jürgen Pfaffe, Rentner aus Kiel, haben beobachtet, dass sich immer mehr Obdachlose in der Innenstadt aufhalten. „Wenn man die Holstenstraße entlanggeht und jedem Obdachlosen einen Euro gibt, ist man am Ende zehn Euro los.“ Quelle: Karen Schwenke

Auch Innenstadtbesuchern fällt die Veränderung auf. „Wir beobachten, dass sich hier seit einiger Zeit mehr Obdachlose aufhalten“, sagt Ursula Pfaffe. Mit ihrem Mann Jürgen (66) ist die 65-Jährige häufig in der Kieler Innenstadt unterwegs.

„Wenn man durch die Holstenstraße vom Sophienhof bis zum alten Markt geht, und jedem Obdachlosen einen Euro gibt, dann ist man zehn Euro los“, bemerkt Jürgen Pfaffe. Er gebe gern etwas, vor allem den Straßenmusikern. Allerdings habe er auf Supermarktparkplätzen mitbekommen, dass einige Obdachlose „aggressiv betteln: Wenn man nichts gibt, fangen sie an zu pöbeln. Um die macht man dann lieber einen Bogen“.

Die Bettler in der Holstenstraße in Kiel wecken Erinnerungen an die Nachkriegszeit

Die 80-jährige Monika Graf fühlt sich an ihre Kindheit nach dem Krieg erinnert. „In der Nachkriegszeit saßen hier in der Holstenstraße auch fast an jeder Ecke Bettler.“ Sie empfinde Mitleid und unterstützt die Menschen mit einigen Euros. „Dennoch muss ich zugeben, dass es mich stört, und ich beim Anblick immer ein ungutes Gefühl habe.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese gemischten Gefühle kennen auch Einzelhändler, in deren unmittelbarer Nähe sich Obdachlose niedergelassen haben. „Ich arbeite seit Mai 2021 in diesem Geschäft und mindestens so lange lagern auch die beiden Obdachlosen mit ihrem Hund schon hier, die gehören irgendwie dazu“, berichtet Svante-Lucia Hauschildt (41), Verkäuferin im Teegeschäft Gschwender in der Holstenstraße Höhe Asmus-Bremer-Platz.

TV-Doku über Obdachlose in Kiel mit Heiko

Die beiden Wohnungslosen, eine Frau und ein Mann plus Hund, haben ihr Dauerlager gegenüber aufgeschlagen – direkt neben dem Edeka-Markt. Sie dösen mit geneigten Köpfen vor sich hin. Heiko heißt wohl der Mann, er nehme Drogen, wie er selbst in einer TV-Dokumentation auf RTL2 ausführlich berichtet hat. Doch heute ist er nicht gesprächig und will kein Interview geben.

Die Obdachlosen in der Holstenstraße werden von Polizei und Ordnungsamt beobachtet und sie werden geduldet, solange sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sind. Quelle: Frank Peter

Schräg gegenüber in dem Geschäft „Nähmaschinen im Centrum“ hat sich die Inhaberin Caren Rönnau (49) mit der Situation abgefunden. Ab und zu nehme sie eine Geruchsbelästigung wahr, oder es stünden morgens leere Alkoholflaschen vor der Ladentür, aber ihre Kunden würden sich nicht beschweren.

Ihre Mitarbeiterin Edith Brockmann (61) berichtet allerdings, dass es kürzlich bei einem abendlichen Nähkursus draußen zu aggressivem Gegröle kam, und sich die Kursteilnehmerinnen nur noch in Gruppen auf den Nachhauseweg trauten.

Edeka-Marktleiterin in Kiel schließt Kompromiss mit Obdachlosen

Angela Christensen, Marktleiterin von Edeka, berichtet, dass sie mit den beiden Obdachlosen einen Kompromiss geschlossen habe, nachdem sich einige Kunden beschwert hätten: „Wir haben vereinbart, dass sie bleiben können, aber nicht genau vor dem Eingang, sondern an der Seite.“ Das funktioniere, sagt Christensen. „Solange sie friedlich sind, tolerieren wir es. Was sollen wir auch machen, es ist eine verzwickte Situation, es sind eben Menschen.“

Edeka-Marktleiterin Angela Christensen hat sich mit den Obdachlosen vor ihrer Tür geeinigt: „Was sollen wir auch machen, es ist eine verzwickte Situation, es sind eben Menschen.“ Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Ähnlich hält es die Kieler Stadtverwaltung mit den Obdachlosen. „Solange niemand belästigt oder gefährdet wird, greift die Stadt nicht ein, denn der öffentliche Raum ist für alle da. Und jeder kann leben, wie und wo er möchte“, argumentiert Amtsleiter Martin Reinhart. Er gibt aber zu, dass bei ihm Beschwerden von Bürgern eingehen.

Eine schnelle Lösung kann Reinhart nicht präsentieren: Den Obdachlosen andere Flächen anzubieten, also menschenunwürdige Zustände zu manifestieren, das sei nicht der Weg der Stadtverwaltung. „Wir können den Menschen, die Platte machen, nur niedrigschwellig anbieten, menschenwürdig in Unterkünften zu leben, zum Beispiel in den Übernachtungscontainern.“

Obdachlose in Kiel sollen verstärkt durch Straßensozialarbeiter angesprochen werden

Auf die aktuelle Entwicklung will Reinhart nun so reagieren: „Wir wollen intensiver darauf hinarbeiten, dass die Menschen auf der Straße verstärkt aufgesucht und gezielter angesprochen werden.“ Mehr Straßensozialarbeiter einzusetzen als die bisher drei oder vier sei jedoch nicht geplant.

Hilfe für Obdachlose in Kiel In Kiel sind nach Angaben der Stadtmission rund 50 Menschen obdachlos. Die meisten von ihnen sind Männer. Im Gegensatz zu anderen größeren Städten sei man in Kiel in der Lage, jedem Menschen ein Dach über dem Kopf anzubieten. Keiner müsse draußen übernachten. Ein abgestuftes Obdachlosensystem bietet niedrigschwellige Übernachtungsangebote in Wärmeschutzcontainern und tagsüber Aufenthaltsräume bis hin zu Betreuungs- und Beratungsangeboten. Wer sich verändern möchte, der kann laut Stadtverwaltung an sozialpädagogischen Maßnahmen teilnehmen, die dabei helfen wieder Fuß zu fassen. Allerdings gibt es Obdachlose, die sich aus verschiedenen Gründen nicht in das Hilfesystem begeben und freiwillig auf der Straße übernachten, zum Beispiel weil sie keine Aufenthaltserlaubnis besitzen.

Den Betroffenen selbst reichen die Angebote der Stadt Kiel nicht. Sie wollen oder können nicht in Gemeinschaftsunterkünften leben. Heiko zum Beispiel hat keinen Zutritt, wenn er Drogen oder seinen Hund mitnehmen will.

Warum die Obdachlosen von Kiel nicht in Unterkünfte wollen

Kralle (48), der in der oberen Holstenstraße im Eingang eines leer stehenden Geschäfts liegt und sein Hab und Gut überwacht, will ebenfalls nicht in eine Unterkunft, weil er dann einen Großteil seines Besitzes abgeben müsste: einen Einkaufswagen vollgetürmt mit Sachen, die andere als Müll bezeichnen.

Und Ente? Er wünscht sich, „dass die Politik mehr Sozialwohnungen baut statt Hotels“. Leider finde er keine Mietwohnung, berichtet der 53-Jährige, denn die Mieten sind stets höher als die Mietobergrenze, die das Amt ihm bezahlen würde. Und in den Notunterkünften ist es ihm zu eng: „Da will ich nicht rein. Auch wegen Corona.“